Поможет ли возрождение вытрезвителей сдержать алкоголизм

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который дает право регионам создавать платные медицинские вытрезвители. По данным ВОЗ, за последние 15 лет употребление спиртных напитков в России сократилось более чем на 40 процентов. Проблема алкоголизма утратила свою остроту? Отнюдь. Каждое третье преступление в нашей стране совершается под воздействием алкоголя. Возрождение вытрезвителей поможет исправить ситуацию?

В Советском Союзе вытрезвители, или "приемники", как их тогда называли, появились в начале тридцатых годов прошлого века. Но в 2010 году они перестали существовать, а их функции были переданы медицинским учреждениям.

- Вытрезвители имели социальную значимость для нашего общества, - рассказывает полицейский одного из ОВД по Владимирской области. - Вечерами два милицейских брали автозак и патрулировали улицы. Если видели сильно пьяных, то отвозили их в вытрезвитель. Многих это спасло от замерзания, попадания под колеса машины и даже удержало от последнего шага к совершению преступления. Наутро уточняли персональные данные и выписывали счет за пребывание в вытрезвителе. Обычно он составлял 10 рублей. Это была весомая сумма. Но самое страшное - отчет о пребывании в приемнике отправлялся на место работы. Ночные похождения могли стоить карьеры.

Так что вытрезвители служили не только местом изоляции от общества людей, находящихся в нетрезвом состоянии, но и своеобразным социальным кнутом, удар которого мог повлиять на репутацию человека. После прекращения существования этих учреждений не проводилось никаких исследований. Однако можно встретить мнение, что количество преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя, увеличилось.

А что в других странах? Например, в Англии службы лечения алкогольного опьянения находятся в ведении благотворительных организаций, государственных органов, местных советов и церковных групп. Больше всего этой проблемой занимается Национальная служба здравоохранения (NHS), которая вкладывает до 300 000 фунтов стерлингов в создание местных вытрезвителей, чтобы снять нагрузку с больниц. Отличительная особенность Великобритании - автобусы-вытрезвители, которые объезжают центры городов и собирают людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В этих автобусах установлены кровати, на которых можно отоспаться и прийти в себя.

Есть вытрезвители в Германии. Называются они "камерами для протрезвления". Эти комнаты расположены в полицейских участках или при больницах и напоминают тюремные камеры: облицованные плиткой стены и кровать, намертво прикрепленная к полу.

Причиной заключения в такую камеру может стать пьяный дебош или агрессивное поведение по отношению к окружающим. Также возможны случаи, когда полиция заключает в камеру для протрезвления человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения во время ареста. Нарушение общественного порядка является поводом для заключения и в чешский антиалкогольный центр. В стране 16 вытрезвителей, пребывание в которых не знающему меры чеху или гостю страны может влететь в копеечку: от 600 до 4300 крон, или от 2000 до 14 700 рублей. Но при этом ночь в таком центре стоит гораздо дешевле, чем в гостинице. Поэтому не редки случаи, когда туристы, приезжающие в Чехию, не бронируют себе номер в отеле: придя в "нужное состояние", они сразу едут в вытрезвитель, где можно провести ночь.

А, например, в Германии вытрезвители называются "камерами для протрезвления"

Как видим, вытрезвители выполняют социально важную функцию: спасают людей от последствий неконтролируемого употребления алкоголя и снимают нагрузку с больниц. Последнее особенно важно в коронавирусную пандемию, когда на счету каждый врач и каждая свободная койка. Конечно, вытрезвители не могут заставить общество изменить отношение к алкоголю. Но они однозначно могут сделать жизнь людей в городах безопаснее и комфортнее.

Компетентно

Валерий Вечорко, главный врач Московской городской клинической больницы имени О.М. Филатова:

- Прицельное оказание помощи людям, страдающим от алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность себя контролировать в окружающей обстановке, необходимо. Потому то, что Госдума планирует принять законопроект о создании системы вытрезвителей в стране, разделяю полностью. И чем быстрее такая система появится, тем лучше. Впереди новогодние каникулы, и человек, выпивший лишнего, зимой может просто замерзнуть на улице. Система помощи в таких случаях обязательно должна быть.

В период пандемии мы в своей практике видим, что пациенты, страдающие алкогольной зависимостью, тяжелее переносят данное заболевание. Ведь ковид поражает не только органы дыхания, но и все системы организма.