В соответствии с пунктом 41 статьи 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин;

Правила составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров;

Правила предварительной установки российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров.

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основе поступивших до 1 декабря 2020 г. заявлений правообладателей о включении сведений о программах в перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, сформировать рейтинг таких программ и направить до 15 декабря 2020 г. в Правительство Российской Федерации предложения по их включению в указанный перечень.

3. Установить, что требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров, предусмотренные Правилами предварительной установки российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров, утвержденными настоящим постановлением:

а) признаются соблюденными в том числе в случае установки программ для электронных вычислительных машин, сведения о которых содержатся в едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;

б) распространяются на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 января 2021 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин





Перечень отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин

1. Оборудование беспроводной связи для бытового использования, персональные электронные вычислительные машины, имеющие сенсорный экран, обладающие двумя и более функциями, с предварительно установленными на них программами для электронных вычислительных машин, имеющие возможность установки таких программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирует такое оборудование (смартфоны, планшетные компьютеры).

2. Компьютеры стационарные и портативные (за исключением планшетных компьютеров), системные блоки, имеющие операционную систему.

3. Телевизоры с цифровым блоком управления, имеющие возможность установки таких программ из магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирует такое оборудование.

Правила составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров

1. Настоящие Правила устанавливают порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров (далее соответственно - перечень, программы, технически сложные товары).

2. Для каждой записи, формируемой в перечне, указывается следующая информация:

а) порядковый номер записи;

б) наименование программы;

в) предыдущие и (или) альтернативные наименования программы (при наличии);

г) сведения о правообладателе программы:

в отношении гражданина Российской Федерации - фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

в отношении юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении Российской Федерации - слова "Российская Федерация";

в отношении субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации;

в отношении муниципального образования - полное наименование муниципального образования (согласно уставу муниципального образования);

д) адрес страницы сайта правообладателя в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), на которой размещена документация, содержащая описание функциональных характеристик программы;

е) класс (классы) программы, предусмотренный пунктом 3 настоящих Правил, которому соответствует программа;

ж) технически сложные товары, на которые осуществляется предварительная установка программы.

3. В перечень включаются программы из следующих классов:

а) программы, обеспечивающие доступ к информации на сайтах и поиск информации в сети "Интернет" (браузеры);

б) поисковые системы;

в) картографические и навигационные системы;

г) программы для доступа к облачным сервисам хранения данных;

д) программы для отправки и получения электронной почты;

е) программы для обмена мгновенными сообщениями;

ж) голосовой помощник;

з) новостные агрегаторы;

и) программы, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям и контенту, размещаемому пользователями;

к) программы для доступа к социальным сетям;

л) программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы;

м) программы для использования национальной платежной системы "Мир";

н) программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных;

о) офисное программное обеспечение;

п) антивирусные программы или программы, имеющие свойства антивирусных программ файловой и сетевой защиты;

р) программы для доступа к ресурсам, включенным в утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации перечень социально значимых отечественных интернет-сервисов, в том числе программы для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность.

4. Программы, сведения о которых включаются в перечень, должны соответствовать одному или нескольким классам программ, указанным в пункте 3 настоящих Правил.

5. В перечень включаются сведения о программе, которая соответствует следующим требованиям:

а) исключительное право на программу, включая право на ее изменение на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права, принадлежит одному либо нескольким из следующих лиц (правообладателей): Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, российскому юридическому лицу либо физическому лицу, являющемуся гражданином Российской Федерации.

Российским юридическим лицом для целей настоящего подпункта признается юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, в отношении которого прямо или косвенно (через одно или несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации) контроль осуществляется со стороны одного или нескольких из следующих лиц: Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, гражданина Российской Федерации или контролируемых ими совместно или по отдельности лиц.

Под контролем понимается возможность определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации) более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица;

б) программа правомерно введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации, экземпляры программы либо права использования программы должны свободно реализовываться на всей территории Российской Федерации, в том числе быть доступны для установки с использованием магазинов приложений для операционных систем, на основе которых функционирует технически сложный товар;

в) отсутствуют ограничения, установленные иностранными государствами и (или) иностранными лицами, препятствующие распространению или иному использованию программы на территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации;

г) отсутствуют решения суда об ограничении распространения программ, вступившие в законную силу;

д) отсутствуют ограничения распространения программы на территории Российской Федерации, установленные федеральными законами;

е) отсутствуют в течение 3 лет, предшествующих дате подачи заявления о включении программы в перечень, вступившие в законную силу решения суда, устанавливающие факты нарушения правообладателем программы законодательства Российской Федерации о персональных данных;

ж) программа обеспечивает безопасное функционирование технически сложного товара в соответствии с требованиями к программам, определенными изготовителем товара;

з) программа совместима с системным программным обеспечением (операционной системой), на базе которого функционирует технически сложный товар в соответствии с требованиями к программам, установленными правообладателем системного программного обеспечения (операционной системы), в том числе в части безопасности и защиты персональных данных потребителя;

и) программа не обладает возможностями, не заявленными правообладателем программы;

к) сведения о программе не составляют государственную тайну, и программа не содержит сведений, составляющих государственную тайну;

л) гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация программного обеспечения осуществляются российской организацией;

м) пользовательский интерфейс программы реализован на русском языке.

6. Включение программы в перечень осуществляется исходя из критерия высокой популярности, которая рассчитывается на основе рейтинга программ, формируемого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежегодной основе (далее - рейтинг).

Рейтинг формируется на основании количества пользователей программы за предшествующий год отдельно для каждого вида технически сложных товаров, за исключением программ, соответствующих классам, предусмотренным подпунктами "л" - "н" и "р" пункта 3 настоящих Правил.

Для формирования рейтинга количество пользователей программы должно составлять не менее 500 тысяч за предшествующий год.

В перечень включается одна программа с максимальным рейтингом по каждому классу, за исключением программ, соответствующих классам, предусмотренным подпунктами "к" и "л" пункта 3 настоящих Правил.

По классу программ, предусмотренному подпунктом "к" пункта 3 настоящих Правил, в перечень включаются 2 наиболее популярные программы.

По классу программ, предусмотренному подпунктом "л" пункта 3 настоящих Правил, в перечень включаются не более 10 программ, определяемых президиумом Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента из числа аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов в соответствии с частью 2 статьи 105 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По классу программ, предусмотренному подпунктом "м" пункта 3 настоящих Правил, в перечень включается программа, правообладателем которой является оператор национальной системы платежных карт, образованный в соответствии со статьей 302 Федерального закона "О национальной платежной системе".

По классу программ, предусмотренному подпунктом "н" пункта 3 настоящих Правил, в перечень включается программа, обеспечивающая доступ к единому порталу государственных и муниципальных услуг, созданному в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Порядок отбора для включения в перечень программ, соответствующих классу, предусмотренному подпунктом "р" пункта 3 настоящих Правил, а также в список программ, быстро набирающих популярность, утверждается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании решения президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию).

Установленный настоящим пунктом критерий высокой популярности не распространяется на программы, соответствующие классам, предусмотренным подпунктами "л" - "н" и "р" пункта 3 настоящих Правил.

7. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ежегодно, не позднее 1 июня, формирует рейтинг в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил и направляет на рассмотрение в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию предложения о включении программ в перечень.

Предложения о включении в перечень программ, соответствующих классам, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, за исключением подпунктов "л" - "н" пункта 3 настоящих Правил, направляются на рассмотрение в президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Предложения о включении в перечень программ, соответствующих классу, предусмотренному подпунктом "л" пункта 3 настоящих Правил, направляются на рассмотрение в президиум Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

Предложения о включении в перечень программ в течение 30 календарных дней подлежат рассмотрению президиумом уполномоченной в соответствии с настоящими Правилами Правительственной комиссии, который вправе внести изменения в предложения о включении программ в перечень с учетом влияния таких программ на развитие рынка информационных технологий в Российской Федерации и на содействие продвижению отечественного аудиовизуального контента.

Рассмотренные указанным президиумом предложения о включении программ в перечень Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направляет в Правительство Российской Федерации для утверждения.

Перечень утверждается Правительством Российской Федерации не позднее 1 августа каждого года и актуализируется по предложениям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подготовленным в соответствии с настоящими Правилами.

8. Для расчета рейтинга Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вправе запросить документы и материалы о программе, подтверждающие соответствие требованиям и критерию, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил, у правообладателя (правообладателей) программы.

Правообладатель (правообладатели) направляет (направляют) указанные в запросе документы и материалы в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в течение 10 дней с даты получения запроса.

9. Для включения в перечень сведений о программе, соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Правил, правообладатель программы не позднее 1 апреля вправе направить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявление о включении сведений о программе в перечень (далее - заявление) с приложением сведений и документов (либо их копий), указанных в пунктах 10 и 11 настоящих Правил.

Заявление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих форм, размещенных на официальном сайте Министерства, либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и подписывается заявителем с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявление представляется в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации правообладателем (лицом, уполномоченным всеми правообладателями) программы, а в случае представления заявления в отношении программы, исключительное право на которое принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию - соответственно федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или организацией, осуществляющей управление (распоряжение) таким правом (далее - заявитель).

10. Заявление должно содержать следующие сведения:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "б" - "ж" пункта 2 настоящих Правил;

б) адрес электронной почты и номер телефона, по которым осуществляется связь с заявителем;

в) декларация (заверение заявителя) о соответствии программы требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;

г) декларация (заверение заявителя) о достоверности сведений, содержащихся в заявлении.

11. K заявлению должны прилагаться следующие документы:

а) экземпляр программы без технических средств защиты авторских прав или со средствами законного устранения ограничений использования программного обеспечения, установленных путем применения технических средств защиты авторских прав, - в случаях, если соответствующий экземпляр программы не был представлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, на осуществление действий от имени правообладателя (правообладателей) программы (не требуется, если заявление подписано правообладателем, являющимся гражданином Российской Федерации, или лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени правообладателя, являющегося юридическим лицом, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц);

в) документация, содержащая описание функциональных характеристик программы и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программы;

г) документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программы, совершенствование программы, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки;

д) сведения о количестве пользователей программы за предшествующий календарный год, подтвержденные заключением аудиторской организации или аудитора по заданию, обеспечивающему разумную уверенность в нефинансовой информации;

е) иные документы, подтверждающие соответствие программы требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил.

12. Общий срок рассмотрения заявления Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не может превышать 30 календарных дней со дня подачи заявления заявителем в Министерство.

13. При выявлении Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации факта наличия в заявлении, и (или) в прилагаемых к нему документах, и (или) в материалах недостоверных и (или) недостаточных сведений Министерство направляет запрос заявителю об истребовании соответствующих пояснений по адресу электронной почты, указанному в заявлении, с указанием срока представления ответа, который составляет не менее 3 рабочих дней.

Исчисление срока, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, приостанавливается со дня направления Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации указанного в абзаце первом настоящего пункта запроса до дня получения уполномоченным органом от заявителя запрошенных пояснений и (или) документов либо до дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

Направление запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не требуется, если Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации установило факт наличия в заявлении, и (или) в прилагаемых к нему документах, и (или) в материалах недостоверных сведений на основании документов, полученных в установленном порядке от государственных органов.

14. Заявитель, представляющий в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации пояснения и (или) документы по запросу, предусмотренному абзацем первым пункта 13 настоящих Правил, вправе одновременно с пояснениями дополнительно представить в уполномоченный орган документы, которые не были запрошены, но свидетельствуют об отсутствии в заявлении и прилагаемых к нему документах и материалах недостоверных сведений.

15. По результатам рассмотрения заявления Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации принимает решение о соответствии программы требованиям и критерию, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил, и формирует рейтинг.

16. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации принимает решение о несоответствии программы требованиям и критерию, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил в случае, если:

а) заявление о включении сведений представлено с нарушением требований, установленных настоящими Правилами;

б) заявителем представлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подложные документы, материалы и (или) недостоверные сведения;

в) заявителем не представлены пояснения и (или) документы по запросу, предусмотренному абзацем первым пункта 13 настоящих Правил, при условии, что без получения таких пояснений и (или) документов отсутствует возможность подтвердить достоверность представленных заявителем сведений и (или) подлинность представленных заявителем документов;

г) в течение 12 месяцев, предшествовавших дню поступления заявления, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации было принято решение об отказе этому же заявителю во включении сведений о программе в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом "б" настоящего пункта.

17. В целях проведения экспертизы при рассмотрении заявления и прилагаемых документов Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вправе создавать экспертную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. К функциям экспертной комиссии относятся:

а) оценка программы на соответствие требованиям и критерию, установленным пунктами 5 и 6 настоящих Правил;

б) подготовка предложений об уточнении классов программ и по формированию рейтинга.

18. Экспертная комиссия рассматривает документы и материалы, формирует экспертное заключение, имеющее рекомендательный характер, и представляет его в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления от Министерства документов и материалов.

19. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при принятии решения о соответствии программы требованиям и критерию, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих Правил, вправе учесть полученное от экспертной комиссии экспертное заключение.

20. Заявитель, сведения о программе которого включены в перечень, обязан уведомлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об изменении сведений, предусмотренных подпунктами "б" - "ж" пункта 2 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

21. Для соблюдения правообладателями программ требований, предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 5 настоящих Правил, а также иных требований, устанавливаемых изготовителем технически сложного товара и (или) системного программного обеспечения (операционной системы), изготовитель технически сложного товара и (или) системного программного обеспечения (операционной системы) обязан размещать указанные требования в открытом доступе в сети "Интернет" и (или) иным образом доводить их до сведения правообладателей программ.

Требования, устанавливаемые изготовителем технически сложного товара и (или) правообладателем системного программного обеспечения (операционной системы) для правообладателей программ, должны быть не менее благоприятными, чем требования для иных правообладателей программ, которые предварительно установлены на технически сложный товар.

22. Исключение сведений о программе из перечня осуществляется в следующих случаях:

а) поступление в уполномоченный орган заявления правообладателя (всех правообладателей) программы об исключении программы из перечня;

б) выявление факта несоответствия программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;

в) выявление факта представления заявителем в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подложных документов, материалов и (или) недостоверных сведений при направлении заявления или уведомления об изменении сведений.

23. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления правообладателя в соответствии с подпунктом "а" пункта 22 настоящих Правил или со дня выявления факта, предусмотренного подпунктами "б" или "в" пункта 22 настоящих Правил, направляет в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации об исключении программы из перечня.

24. Решения, действия (бездействие) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Правила предварительной установки российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров

1. Настоящие Правила определяют порядок предварительной установки российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные виды технически сложных товаров (далее соответственно - программы, технически сложные товары).

2. Предварительная установка программ осуществляется изготовителем отдельных технически сложных товаров либо иными лицами - изготовителями технически сложных товаров, уполномоченными на осуществление предварительной установки программ, в том числе лицами, осуществляющими поставку и (или) продажу технически сложных товаров на территории Российской Федерации (далее - изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица).

3. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица обязаны:

а) осуществить предварительную установку программ из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров (далее - перечень), по каждому классу программ, предусмотренному Правилами составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. N 1867 "О перечне отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и порядке их предварительной установки" (далее - Правила), для соответствующего технически сложного товара;

б) обеспечить сохранение на технически сложном товаре предварительно установленных программ при обновлении, в том числе после возврата технически сложного товара к заводским настройкам, а также при техническом обслуживании устройств;

в) обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем предварительно установленных программ по отношению к иным программам, предварительно установленным изготовителем технически сложного товара, правообладателем системного программного обеспечения (операционной системы) либо их аффилированными лицами, включая возможность обновления программ, их недискриминационное отображение на экране, а также возможность у пользователя осуществлять настройки программного обеспечения.

4. Для технически сложных товаров, указанных в пункте 1 перечня, должны быть установлены программы, соответствующие классам, предусмотренным подпунктами "а" - "р" пункта 3 Правил.

Для технически сложных товаров, указанных в пункте 2 перечня, должны быть установлены программы, соответствующие классам, предусмотренным подпунктами "а", "о" и "п" пункта 3 Правил.

Для технически сложных товаров, указанных в пункте 3 перечня, должны быть установлены программы, соответствующие классам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "к" и "л" пункта 3 Правил.

5. Предварительная установка программ на технически сложные товары осуществляется следующими способами:

а) в полном объеме на жесткий диск технически сложного товара;

б) путем размещения графического изображения программы на экране технически сложного товара, при выборе которого потребителем осуществляется загрузка программы;

в) путем размещения при первом включении технически сложного товара диалогового окна для загрузки программ из каждого класса программ, предусмотренного для технически сложного товара, при этом должна отсутствовать возможность пропустить такое диалоговое окно.

6. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица вправе выбрать любой из указанных в пункте 5 настоящих Правил способов предварительной установки программ или их комбинацию.

7. Версия предварительно установленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом правообладатель программы вправе предлагать и (или) распространять платные версии или платный расширенный функционал в процессе обслуживания (включая обновления). В случае отказа потребителя от платного обслуживания правообладатель обязан сохранять возможность использования и функциональность установленной программы.

8. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица, правообладатели программ не вправе взимать с потребителей плату за осуществление предварительной установки программ.

Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица не вправе взимать с правообладателей программ дополнительную плату за осуществление предварительной установки программ.

Правообладатель программ не вправе взимать с изготовителя и (или) с лиц, осуществляющих поставку и (или) продажу технически сложных товаров на территории Российской Федерации, дополнительную плату за осуществление предварительной установки программ.

9. Обязанность изготовителя технически сложного товара либо уполномоченных им лиц по предварительной установке программ признается исполненной в случаях, когда:

а) изготовитель либо уполномоченные им лица осуществили предварительную установку программ способом, предусмотренным подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил, и в соответствии с требованиями о такой предварительной установке, действующими во время производства технически сложного товара;

б) изготовитель либо уполномоченные им лица осуществили предварительную установку программ способами, предусмотренными подпунктами "б" и "в" пункта 5 настоящих Правил, и в соответствии с требованиями о такой предварительной установке, действующими во время первичной реализации потребителю технически сложного товара на территории Российской Федерации.

10. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица освобождаются от предварительной установки программ в случае, если технические требования программы, подлежащей предварительной установке, не соответствуют техническим характеристикам технически сложного товара или не являются совместимыми с системным программным обеспечением (операционной системой), на базе которого функционирует технически сложный товар.