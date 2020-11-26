Принят закон об "удаленке"

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Как подчеркнули депутаты, права таких работников будут максимально защищены. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Авторами документа стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. В июле он был принят в первом чтении.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сотрудники на "удаленке" получат дополнительные гарантии по оплате труда. А именно - выполнение человеком своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему зарплаты.

Ко второму чтению были урегулированы вопросы, связанные с формами и границами рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для "стационарных" трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки будут оплачиваться как сверхурочные.

По этому поводу один из авторов законопроекта - первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев - дал дополнительные пояснения. Ведь в СМИ появилась информация, что Госдума исключила из законопроекта так называемое "право на офлайн".

Парламентарий подчеркнул, что это право было сохранено, что было принципиальной позицией разработчиков. Он объяснил, что норма о неприкосновенности времени отдыха уже есть в Трудовом Кодексе. И вместе с профсоюзами, работодателями, юристами депутаты нашли специальные нормы для дистанционных работников.

Исаев подчеркнул, что нарушение "права на офлайн" расценивается как сверхурочная работа. Она может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается соответствующим образом. Он напомнил, что все нормы по сверхурочной работе есть в Трудовом кодексе. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее - в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников, резюмировал Исаев.

Согласно новому закону, разновидностей "дистанционки" будет три. Во-первых, это дистанционная работа на постоянной основе. Во-вторых, комбинированная занятость - когда работник частично работает в офисе. И третий вид - временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель временно переводит сотрудника на режим вне офиса. Такой период не сможет превышать шесть месяцев.

Отдельно в законе оговорены случаи, когда работодатель сможет перевести свой штат на дистанционную работу без его согласия - локальным нормативным актом. Это природные и техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии. Еще одно основание - решение об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления. Уточняется, что в этом случае работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, провести инструктаж. Кроме того, стороны могут договориться об использовании оборудования работника.

Учли депутаты и тот факт, что не всех сотрудников реально перевести на удаленку. В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В это время работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 ТК РФ. При этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата.