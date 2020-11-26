Принят закон об "удаленке"

Новости

В Минске высоко оценили коллегиальный диалог МИДов Союзного государства 15:34
Новый клип Моргенштерна и Крида набрал более 6 млн просмотров 15:16
Мантуров прокомментировал открытие нового фармпроизводства в Братске 14:50
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей 14:50
В Кремле дали оценку призывам сделать "шаг назад" по Донбассу 14:42
Лавров: РФ внесла в стоп-лист самых активных сторонников санкций из ЕС 14:35
Появился тизер спецвыпуска "Доктора Кто" с капитаном Джеком 14:29
Песков: В последние годы действия Вашингтона стали менее предсказуемы 14:28
Лавров: Запад использует методы "цветных революций" в Беларуси 14:21
Закупка лекарств для льготников станет еще прозрачней 14:17
Песков назвал возможный срок начала массовой вакцинации от коронавируса 14:08
Трамп отменит ограничения на поездки в США 14:08
Появились подробности о сюжете продолжения "Джокера" 14:08
В Башкирии осудили организатора пирамиды, похитившего 88 млн рублей 14:04
Исполняется 90 лет со дня рождения белорусского классика Владимира Короткевича 14:03
Клубу Gipsy грозит закрытие за повторные нарушения санитарных мер 14:02
Деятельность армии одобряют более трех четвертей россиян 14:01
"Стала калекой": актриса Светличная рассказала о своем состоянии 13:52
Немецкий режиссер снял трогательную корометражку о России 13:43
Принят закон о заморозке накопительной части пенсии 13:41
Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" 13:34
Украинскому послу в Минске вручена нота протеста 13:29
В Тюмени охранник заставил покупателя отжиматься из-за бутылки вина 13:28
В Шерегеше при спуске с горы Зеленой погиб лыжник 13:25
Володин рассказал о депутатах с коронавирусом 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 14:07
Рубрика: Власть

Принят закон об "удаленке"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. Как подчеркнули депутаты, права таких работников будут максимально защищены. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Авторами документа стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента. В июле он был принят в первом чтении.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сотрудники на "удаленке" получат дополнительные гарантии по оплате труда. А именно - выполнение человеком своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему зарплаты.

Ко второму чтению были урегулированы вопросы, связанные с формами и границами рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для "стационарных" трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки будут оплачиваться как сверхурочные.

По этому поводу один из авторов законопроекта - первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев - дал дополнительные пояснения. Ведь в СМИ появилась информация, что Госдума исключила из законопроекта так называемое "право на офлайн".

Парламентарий подчеркнул, что это право было сохранено, что было принципиальной позицией разработчиков. Он объяснил, что норма о неприкосновенности времени отдыха уже есть в Трудовом Кодексе. И вместе с профсоюзами, работодателями, юристами депутаты нашли специальные нормы для дистанционных работников.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Как фудкорты будут работать в пандемию

Исаев подчеркнул, что нарушение "права на офлайн" расценивается как сверхурочная работа. Она может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается соответствующим образом. Он напомнил, что все нормы по сверхурочной работе есть в Трудовом кодексе. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее - в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Такое "право на офлайн" позволит на деле защитить дистанционных работников, резюмировал Исаев.

Согласно новому закону, разновидностей "дистанционки" будет три. Во-первых, это дистанционная работа на постоянной основе. Во-вторых, комбинированная занятость - когда работник частично работает в офисе. И третий вид - временная дистанционная работа, когда по тем или иным обстоятельствам работодатель временно переводит сотрудника на режим вне офиса. Такой период не сможет превышать шесть месяцев.

Фото: iStock
Путин поручил усовершенствовать "удаленку"

Отдельно в законе оговорены случаи, когда работодатель сможет перевести свой штат на дистанционную работу без его согласия - локальным нормативным актом. Это природные и техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии. Еще одно основание - решение об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления. Уточняется, что в этом случае работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием, провести инструктаж. Кроме того, стороны могут договориться об использовании оборудования работника.

Учли депутаты и тот факт, что не всех сотрудников реально перевести на удаленку. В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В это время работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 ТК РФ. При этом коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Охрана труда Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Принят закон о заморозке накопительной части пенсии
Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России