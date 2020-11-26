Проверять безопасность автобусных перевозок будут с помощью тахографов и ГЛОНАСС

Документ представлен для общественного обсуждения. Как пояснили "РГ" в Ространснадзоре, с 1 января 2021 года вступит в силу постановление, по которому предусмотрен лицензионный контроль перевозчиков автобусами. Для контроля нужен проверочный лист.
Важная роль в обеспечении безопасности пассажиров отведена автоматизированным системам. Тахографы - специальные устройства, - будут фиксировать скорость движения, манеру езды и продолжительность работы водителя. Система ГЛОНАСС позволит отслеживать местоположение автобуса, то есть его маршрут.
Водители должны проходить инструктаж и стажировки. Перевозить пассажиров на автобусах допустят только оформленных по трудовому договору сотрудников с нужной квалификацией и российским водительским удостоверением категории "D". Но могут быть также иностранные водительские права категории "D" для граждан Киргизии или тех государств, где использование русского языка закреплено в качестве официального.
Сведения о пассажирах и экипаже автобуса должны передаваться в автоматизированную централизованную базу персональных данных, где собираются сведения о пассажирах на международных и междугородних рейсах на всех видах транспорта. Автобусы должны принадлежать лицензиату на праве собственности или ином законном основании, проходить регулярное техобслуживание.
Контроль по чек-листу скорее носит профилактический характер, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. "Для перевозчика это удобно. Но любая компания, конечно же, будет писать, что у нее все хорошо", - продолжает эксперт. Подтвердить эти сведения смогут в ходе проверки, если будут нарушения или жалобы. По сути начнет действовать риск-ориентированный подход. Количество нарушений снизится в долгосрочной перспективе, говорит Алексеев.