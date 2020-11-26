Проверять безопасность автобусных перевозок будут с помощью тахографов и ГЛОНАСС

Компании и индивидуальные предприниматели для безопасности перевозимых пассажиров должны обеспечить автобусы тахографами и системой ГЛОНАСС, проводить медосмотр водителей перед рейсом и выполнить еще более десяти условий. Критерии, по которым Ространснадзор станет проверять перевозчиков, отражены в разработанном ведомством проверочном листе.

По вине водителей автобусов происходит около 4% от всех аварий на автотранспорте. Фото: Михаил Синицын

Документ представлен для общественного обсуждения. Как пояснили "РГ" в Ространснадзоре, с 1 января 2021 года вступит в силу постановление, по которому предусмотрен лицензионный контроль перевозчиков автобусами. Для контроля нужен проверочный лист.

Важная роль в обеспечении безопасности пассажиров отведена автоматизированным системам. Тахографы - специальные устройства, - будут фиксировать скорость движения, манеру езды и продолжительность работы водителя. Система ГЛОНАСС позволит отслеживать местоположение автобуса, то есть его маршрут.

Водители должны проходить инструктаж и стажировки. Перевозить пассажиров на автобусах допустят только оформленных по трудовому договору сотрудников с нужной квалификацией и российским водительским удостоверением категории "D". Но могут быть также иностранные водительские права категории "D" для граждан Киргизии или тех государств, где использование русского языка закреплено в качестве официального.

Сведения о пассажирах и экипаже автобуса должны передаваться в автоматизированную централизованную базу персональных данных, где собираются сведения о пассажирах на международных и междугородних рейсах на всех видах транспорта. Автобусы должны принадлежать лицензиату на праве собственности или ином законном основании, проходить регулярное техобслуживание.

По опросному листу перевозчики смогут проверять сами себя до официальной проверки, такая система нацелена на профилактику нарушений

Контроль по чек-листу скорее носит профилактический характер, говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. "Для перевозчика это удобно. Но любая компания, конечно же, будет писать, что у нее все хорошо", - продолжает эксперт. Подтвердить эти сведения смогут в ходе проверки, если будут нарушения или жалобы. По сути начнет действовать риск-ориентированный подход. Количество нарушений снизится в долгосрочной перспективе, говорит Алексеев.