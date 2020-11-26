Путин поручил проработать гарантии налоговых условий для инвесторов

Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами правления РСПП поручил кабмину проработать вопрос о гарантиях неизменности налоговых условий при реализации проектов в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК).

Речь также идет о поправках в законодательство о налогах и сборах, направленных на обеспечение неизменности налоговых условий при реализации инвестпроектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Доклад нужно представить до 15 декабря.

СПИК направлены на стимулирование локализации производства в России.