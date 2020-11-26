Путин поручил усовершенствовать "удаленку"

Правительство до 15 декабря должно обеспечить совершенствование регулирования дистанционной работы. Такое поручение дал по итогам встречи с членами правления РСПП президент РФ Владимир Путин.

При этом надо соблюсти баланс интересов работников и работодателей, минимизировать расходы на организацию "удаленки" и не допустить излишнего нормативного регулирования. Цель - повышение занятости.

Кроме того, Владимир Путин указал проработать вопрос частичного возмещения за счет госсредств расходов работодателей на подготовку и дополнительное профобразование сотрудников, принятых по направлению службы занятости. А также - временные льготы для работодателей по уплате страховых взносов по ранее безработным сотрудникам.