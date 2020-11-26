Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года

Программу развития фармацевтической индустрии нужно продлить до 2030 года, решил президент. Об этом зашла речь в ходе видеоконференции по открытию фармацевтического цеха в Братске.

"Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - поддержал Владимир Путин предложение руководителя группы компаний, которой принадлежит завод. Бизнесмен рассказал об огромном прогрессе, которого фарминдустрия России достигла за 10 лет, и попросил продлить программу еще на 10 лет в полном объеме. "Тогда мы будем среди лидеров фармацевтических держав мира", - уверял он.

"Ваша компания, специализируясь прежде всего на дженериках, все больше и больше развивает свою собственную базу и все больше расширяет возможности по оригинальным разработкам. Это очень важно. Это повышает нашу внутреннюю независимость, особенно по жизненно важным лекарственным препаратам", - заметил Путин. Компания выпускает 170 наименований лекарств, 80 процентов их которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предприятия созданы в разных городах и регионах.

Президент попросил главу Минпромторга назвать сроки начала реализации программы. Денис Мантуров ответил, что с 2010 года. "Вы нам поставили задачу начинать как раз с дженериков, а в 2015 году уже принципиально сказали переходить на оригинальные препараты, и плюс, самое главное - субстанции", - пояснил он.

"Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее", - решил Путин.

"Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России", - обещал президент.