Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года

Новости

"Стала калекой": актриса Светличная рассказала о своем состоянии 13:52
Немецкий режиссер снял трогательную корометражку о России 13:43
Принят закон о заморозке накопительной части пенсии 13:41
Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" 13:34
Украинскому послу в Минске вручена нота протеста 13:29
В Тюмени охранник заставил покупателя отжиматься из-за бутылки вина 13:28
В Шерегеше при спуске с горы Зеленой погиб лыжник 13:25
Володин рассказал о депутатах с коронавирусом 13:02
Лавров: России и Беларуси есть чем защищаться от вмешательства Запада 12:56
Генетики испытали созданный вирус-"убийцу" раковых метастаз 12:55
Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА 12:53
Лавров: Москва привержена договоренностям, достигнутым в Сочи 12:49
В Тюмени показали фотографии воинских раритетов царской России 12:44
Мишустин направил министров в зоны ЧС 12:41
Netflix хочет показать фильм "Годзилла против Конга" 12:33
К посольству Аргентины в Москве принесли цветы в память о Марадоне 12:32
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19 12:31
Для медорганизаций в регионах закупят дополнительный транспорт 12:24
До конца года в первичное звено здравоохранения поставят две тысячи машин 12:21
СМИ: Молина опять сыграет Доктора Осьминога в "Человеке-пауке" 12:16
В России появится единый регистр пациентов с онкологией 12:12
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе для прощания 12:12
Лукашенко поздравил Россию с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе 12:11
Головченко и Рапота обсудили дальнейшее взаимодействие в Союзном государстве 11:56
Вышел трейлер комедии "Друг на продажу" с Мирославой Карпович 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
26.11.2020 13:24
Рубрика: Власть

Путин согласился продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года

Текст: Кира Латухина
Программу развития фармацевтической индустрии нужно продлить до 2030 года, решил президент. Об этом зашла речь в ходе видеоконференции по открытию фармацевтического цеха в Братске.

"Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии", - поддержал Владимир Путин предложение руководителя группы компаний, которой принадлежит завод. Бизнесмен рассказал об огромном прогрессе, которого фарминдустрия России достигла за 10 лет, и попросил продлить программу еще на 10 лет в полном объеме. "Тогда мы будем среди лидеров фармацевтических держав мира", - уверял он.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Путин открыл цех субстанций для лекарств от коронавируса

"Ваша компания, специализируясь прежде всего на дженериках, все больше и больше развивает свою собственную базу и все больше расширяет возможности по оригинальным разработкам. Это очень важно. Это повышает нашу внутреннюю независимость, особенно по жизненно важным лекарственным препаратам", - заметил Путин. Компания выпускает 170 наименований лекарств, 80 процентов их которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших. Предприятия созданы в разных городах и регионах.

Президент попросил главу Минпромторга назвать сроки начала реализации программы. Денис Мантуров ответил, что с 2010 года. "Вы нам поставили задачу начинать как раз с дженериков, а в 2015 году уже принципиально сказали переходить на оригинальные препараты, и плюс, самое главное - субстанции", - пояснил он.

"Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее", - решил Путин.

"Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России", - обещал президент.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Президент Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Путин поручил усовершенствовать "удаленку"
Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты медикам, лечащим от COVID-19
В России запустят программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи
В Роспотребнадзоре оценили вероятность заболеть COVID-19 после прививки
Пушков ответил на слова немецкого министра о разговоре с РФ с "позиции силы"
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России