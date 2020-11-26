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Раскрыт главный секрет Android 12. Система станет гораздо лучше

Текст:   Антон Благовещенский
26.11.2020,  
13:40
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Google нашли способ быстро и просто доставлять обновления Android на смартфоны. Для этого будет использоваться Google Play.

Нововведение появится в Android 12, где заработает новая система под кодовым названием Project Mainline. Именно с ее помощью можно будет обновлять важные компоненты операционки, загружая их на смартфон через официальный сервис Google.

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Таким образом, владельцы смартфонов, производители которых ленятся выпускать обновления Android, смогут всегда пользоваться актуальной версией с необходимыми патчами безопасности и исправлениями ошибок.

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