В Google нашли способ быстро и просто доставлять обновления Android на смартфоны. Для этого будет использоваться Google Play.

Нововведение появится в Android 12, где заработает новая система под кодовым названием Project Mainline. Именно с ее помощью можно будет обновлять важные компоненты операционки, загружая их на смартфон через официальный сервис Google.

Таким образом, владельцы смартфонов, производители которых ленятся выпускать обновления Android, смогут всегда пользоваться актуальной версией с необходимыми патчами безопасности и исправлениями ошибок.