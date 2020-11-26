Впервые в Москве выявлен случай, когда частная клиника не передала в Роспотребнадзор информацию о положительных тестах на коронавирус. Как отметили в столичном управлении, в результате только в ноябре не было учтено более 400 случаев ковида. В самом медучреждении говорят, что не знали об обязанности передавать информацию о положительных экспресс-исследованиях.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора, нарушения выявлены в подразделениях клиники "Чайка". Две клиники были опечатаны санитарной службой, а по одной уже есть судебное решение - административное приостановление деятельности на 30 суток. На нарушения указала одна из городских больниц, куда поступил пациент с ковидом. Выяснилось, что у него уже был положительный тест в частной поликлинике, однако об этом не уведомили Роспотребнадзор. Исследование проводили в филиале в Москва-Сити. И уже во время расследования на месте эксперты Роспотребнадзора выяснили, что в клинике выявили еще 18 случаев ковида и никуда о них не сообщили.

Немедленно проверили и другие филиалы "Чайки" - также нашли "неучтенку". Например, в лабораторном центре на Ленинградском шоссе мимо официальной статистики прошли 32 положительных пробы. А в медцентре в Крылатском - более 360. Были найдены и другие нарушения, связанные с процедурой отбора биоматериалов, но основные претензии возникли именно к сокрытию информации. Почему врачи пошли на такой шаг, в Роспотребнадзоре сказать затруднились, посоветовав обратиться к самим руководителям "Чайки". Главврач медцентра в Крылатском Рената Петросян у себя в Facebook объяснила, что экспресс-тесты проводятся в ее подразделении с лета. И сразу возник вопрос о передаче данных в ОРУИБ - так называется автоматизированная система, где фиксируются все случаи опасных инфекционных заболеваний. Эту базу санитарные службы как раз и используют, чтобы быстро купировать ту или иную вспышку. "Мы направляли запрос в горздрав, чтобы узнать, надо ли подавать данные о положительных тестах в ОРУИБ, - отметила Рената Петросян. - Ответа мы не получили. Ни один нормативный документ не содержал указания на обязательную подачу положительных результатов экспресс-тестов". По словам главврача, только 16 ноября появилась официальная бумага, которая обязывает врачей делиться такой информацией.

Однако в Роспотребнадзоре уверены в обратном. "Главным требованием к работе лабораторий является обязательная передача информации в случае выявления вируса", - говорят в столичном управлении. И не важно, государственная клиника или частная. Не важен даже метод тестирования. Информация об обязательном обмене такой информацией была распространена Роспотребнадзором еще в апреле.

На нарушения указала одна из городских больниц, куда поступил пациент с ковидом

Теперь на официальном сайте "Чайки" размещено предупреждение, что все результаты тестов будут передаваться в Роспотребнадзор. Как подчеркивает Рената Петросян, клинике необходимо время, чтобы перестроить систему. Но будет ли это время? Судя по электронной базе Мосгорсуда, административные протоколы по этим нарушениям уже поступили в районные суды. И филиалам "Чайки" грозит административное приостановление работы на срок до 90 дней. Кроме того, заявляют в столичном управлении Роспотребнадзора, материалы административного расследования будут переданы в следственные органы: возможно, дойдет даже до уголовных дел.