Еще 6229 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В столице выздоровели еще 6229 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 428418.

Отсутствие заболевания определяется специальными исследованиями. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Напомним, донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Для желающих сдать плазму крови или стать социальным волонтером открыта горячая линия по номеру 8 (495) 870-45-16, работающая ежедневно с 9:00 до 19:00.