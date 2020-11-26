Глава Липецкой области призвал обеспечить безопасность жителей

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел заседание антитеррористической комиссии в расширенном составе.

В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

- Главная задача органов власти - обеспечить безопасность жителей региона, - подчеркнул Игорь Артамонов.

В ходе работы рассмотрен вопрос о совершенствовании профилактической работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и предотвращения вовлечения в деятельность международных террористических организаций мигрантов из стран с повышенной террористической опасностью. Также обсуждены вопросы по исполнению органами местного самоуправления требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.