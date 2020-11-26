Из бюджета Липецкой области на медицину выделено 800 миллионов рублей

Липецкий областной Совет депутатов провел 48 сессию в заочном режиме и принял изменения в главный финансовый документ региона на нынешний и два последующих года. Самой важной поправкой депутаты посчитали рост расходов на медицину и борьбу с коронавирусом: на эти цели вновь выделено 800 миллионов рублей.

- Ковид - это беспрецедентный социальный и экономический вызов. И важно держать удар,- подчеркнул спикер Липецкого облсовета Павел Путилин. - Сфера здравоохранения, как никогда, нуждается в дополнительной поддержке. С начала пандемии мы уже семь раз вносили изменения в бюджет, на которых увеличивали средства на эти цели. На сегодняшней сессии мы вновь выделяем почти 800 миллионов рублей. Дополнительное финансирование предусмотрено и на ряд других социальных нужд.

Объем доходов регионального бюджета вырос на 1 миллиард 622 миллиона рублей. Казна пополнилась за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, сумма которых составила 1 миллиард 526 миллионов рублей, а также за счет поступления налога на имущество организаций в сумме 570 миллионов рублей.

Расходная часть бюджета также претерпела изменения. Более 617 миллионов рублей депутаты направили на стимулирующие выплаты врачам и иным сотрудникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Также около 43 миллионов рублей выделено в качестве дополнительных средств на приобретение лекарств для пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. Около 16 миллионов рублей предусмотрено на оснащение необходимыми изделиями лабораторий, которые делают тесты.

На мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Липецкая область получила дотацию в размере 77 миллионов рублей. Дополнительные средства, в размере 19 миллионов рублей, выделены и на выплаты соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным COVID-19 в стационарных учреждениях.

Также по решению сессии почти 450 миллионов рублей направлены на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Почти 114 миллионов рублей выделено на дорожную деятельность.

Дополнительно 176 миллионов рублей пойдет на социальные выплаты безработным гражданам. Около 20 миллионов рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей, до достижения ребенком трех лет. Вместе с тем, вследствие снижения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, почти на полмиллиарда рублей сокращено финансирование управления дорог и транспорта. Кроме того, перераспределяются ассигнования между главными статьями областного бюджета, за счет чего депутаты Облсовета направили дополнительно 150 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности медучреждений, на увеличение количества получателей выплаты "губернаторский миллион" и предоставление медицинских услуг не застрахованным в системе ОМС гражданам.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и рекомендации санитарных врачей не проводить массовые мероприятия, депутаты рассматривали изменения в закон об областном бюджете в режиме заочного открытого голосования. Учитывая положительные заключения Контрольно-счетной палаты, юридических служб облсовета, Управления Минюста и прокуратуры, депутаты большинством голосов одобрили представленный документ. Несмотря на социальную значимость принимаемых решений, в голосовании отказались принимать участие представители фракции КПРФ, а также депутаты Павел Евграфов, Максим Халимончук и Олег Хомутинников.

С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2020 году составили 71 миллиард 929 миллионов рублей, расходы - почти 78 миллиардов 922 миллионов рублей, дефицит - 6 миллиардов 992 миллиона рублей.