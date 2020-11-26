Клубу Gipsy грозит закрытие за повторные нарушения санитарных мер

В столичном ночном клубе Gipsy повторно нарушили меры профилактики коронавирусной инфекции, действующие в городе. Нарушение было выявлено Объединением административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

"Во время режима повышенной готовности запрещена работа всех развлекательных заведений, в том числе ночных клубов, дискотек и кальянных, - цитирует главного инспектора ведомства Андрея Поплавского агентство городских новостей "Москва". - Однако 20 ноября клуб Gipsy повторно нарушил требования карантинного режима, предписанного указом мэра Москвы. То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00".

Администрации клуба вручили уведомление о вызове в ОАТИ. В случае подтверждения повторного нарушения клуб могут либо оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей, либо приостановить его деятельность на срок до 90 дней по решению суда.

Как сообщила сегодня пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, с момента регистрации первых случаев коронавируса в городе была приостановлена работа 326 объектов из-за нарушения мер профилактики инфекции.