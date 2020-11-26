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26.11.2020 15:57
Рубрика: Происшествия

Количество пожаров в столице снизилось на 22%

Текст: Ирина Огилько

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в столице на 22% снизилось количество пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Так, по данным пресс-службы, в этом году произошло 6555 пожаров, а за этот же период времени в 2019 году - 8384. Пять лет назад за аналогичный период произошло порядка 14 тыс. пожаров.

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Положительная динамика сохраняется благодаря грамотно выстроенной работе, высокому уровню оперативного реагирования личного состава и ежегодно проводимому комплексу профилактических мер. С начала 2020 года надзорными органами МЧС Москвы проведено около 11 тыс. профилактических мероприятий: учебные эвакуации, рейды по частному жилому сектору и лесопарковым зонам, проведение инструктажей по пожарной безопасности.

"Важную роль в ликвидации пожаров играет время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. В столице данный показатель в последние 5 лет остается одним из лучших по стране: 7 минут. Большое значение для улучшения данного показателя имеет развитие транспортного каркаса столицы: строительство новых магистралей, рост количества выделенных полос, благоустройство парковочных карманов", - поясняет "РГ" ветеран противопожарной службы Москвы Александр Соболевский.

Время прибытия столичных пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия сокращается ежегодно, при этом 95% пожаров ликвидируются уже через пять минут после прибытия пожарного расчета.

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"Развитие транспортной системы действительно повышает оперативность служб экстренного реагирования. А создаваемая система хордовых магистралей объединяет соседствующие районы, общее количество жителей которых сопоставимо с численностью населения крупного субъекта Российской Федерации. Ранее до них можно было добраться лишь через кольцевые магистрали, на которых традиционно отмечается скопление автомобилей, а объезд по альтернативным маршрутам затруднителен", - рассказал "РГ" президент общественной организации "За безопасный город" Никита Янковой.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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