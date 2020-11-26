"Культура Москвы онлайн" собрала главные культурные события столицы

Каждый день на портале "Культура Москвы онлайн" появляются новые лекции, экскурсии, спектакли, мастер-классы и литературные встречи. Свободный доступ ко всем трансляциям, идут ли они в прямом эфире или в записи, открыт всегда и без ограничений.

Например, в Мультимедиа Арт Музее прошло онлайн-открытие выставки фотографа Паоло Роверси "В поисках Джульетты". Роверси стал первым итальянским фотографом, который сделает очередной календарь Pirelli. По задумке фотографа, новый календарь расскажет самую известную итальянскую историю любви, которую так проникновенно описал Шекспир. Календарь - это история выдуманного кастинга на роль Джульетты. Попробовать себя в этой роли пригласили самых разных актрис из разных стран и культур: Эмму Уотсон и Клэр Фой. Сначала они снимались в своей повседневной одежде, а затем - пытались передать образ Джульетты. О том, что увидел фотограф в объективе своего фотоаппарата, лучше всего расскажут его фотографии.

Итальянскую тему продолжает Музей Москвы, который в Ночь искусств открыл проект "Москва - другие города", и начинается он со сравнения современных Москвы и Рима. О двух городах, таких разных и одновременно очень похожих, размышляет итальянский фотограф, звезда известных изданий Давид Монтелеоне, который много лет прожил в Риме, а сейчас уже несколько лет постоянно живет в Москве.

Если хотите больше узнать об истории столицы, то стоит заглянуть в Московский планетарий, который подготовил лекцию-кинохронику об истории создания планетария и рассказывает, как среди улиц, по которым еще ездили запряженные лошадьми повозки, появилось современное чудо, где люди смогли увидеть по-настоящему живое небо, узнать о звездах и далеких планетах. Еще более удивительна история о том, как благодаря своей необычной форме здание смогло уцелеть во время военных бомбежек.

Попасть в столичные театры сегодня могут единицы: зрительные залы теперь могут быть заполнены лишь на 25 процентов. Для тех, кто хочет быть в гуще главных театральных событий, на портале собраны значимые постановки столичных театров. Среди них МХТ им. Чехова, Театр у Никитских ворот, Детский музыкальный театр юного актера, Театр на Таганке.

Для тех же, кто главным искусством считает кино, на портале собраны лучшие мультфильмы, которые с удовольствием вспомнят и родители. А для истинных киногурманов подготовили ретроспективу немых фильмов Александра Довженко.