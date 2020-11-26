Московское метро в новогоднюю ночь закрывать не будут

Столичные власти пока не планируют закрывать подземку в новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В некоторых регионах было принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь, пока мы такое решение не принимали, - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр напомнил, что массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса в этот раз в столице не будет. Например, отменен ставший уже традиционным фестиваль "Путешествие в Рождество". Не будут принимать гостей в новогоднюю ночь рестораны и кафе.