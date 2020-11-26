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26.11.2020 15:40

На НВ АЭС назвали лучшего молодого автора научно-технического доклада

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) прошел ежегодный конкурс на лучший производственно-технический доклад среди молодых работников и специалистов до 35 лет.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Его цель - вовлечение работающей на предприятии молодежи в интеллектуальную деятельность, повышение профессионального уровня специалистов, усовершенствование технологических процессов.

В этом году участники конкурса представили на суд жюри пять проектов. Участие в защите своих докладов приняли молодые работники и специалисты из химцеха, реакторного цеха энергоблока №6, отдела метрологии, службы технологического управления 4-й очереди. В своих выступлениях конкурсанты рассказали об актуальности рассматриваемых вопросов, личном вкладе в их решение, описали полученные результаты.

Фото: Нововоронежская АЭС
В юбилейный год НВ АЭС выработает более 26 млрд кВтч электроэнергии

После открытого слушания докладов члены экспертной комиссии под руководством заместителя главного инженера по эксплуатации 4-й очереди НВ АЭС Игоря Гусева определили победителей. Первое место занял начальник смены Петр Поваров с докладом о разработке системы информационной поддержки оператора, которая ведется на Нововоронежской АЭС с 2014 года и призвана повысить уровень безопасности и производительности АЭС. Второе место - у заместителя начальника химцеха Дмитрия Дронова, который поделился опытом применения предложенного ими ингибитора солеотложений в циркуляционной системе энергоблока №5 НВ АЭС. Третье место разделили между собой ведущий инженер по метрологии Максим Аленичев с докладом о повышении эффективности метрологического обеспечения информационно-измерительных систем и ведущий инженер по управлению реактором энергоблока №6 Сергей Яуров с докладом по теме оптимизации системы продувки парогенераторов энергоблока №6 НВ АЭС.

Победителям вручили дипломы. По условиям конкурса, также для них предусмотрено материальное поощрение.

Лучший доклад, выбранный на Нововоронежской АЭС, будет направлен для участия на дивизиональном уровне, где выберут победителя среди всех предприятий Концерна "Росэнергоатом".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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