На западе Москвы открыли новую станцию контроля загрязнения воздуха

На западе столицы в районе "Очаково-Матвеевское" открыли вторую станцию мониторинга состояния атмосферного воздуха. Зачем понадобился в этом районе вторая станция, и где они появится еще, рассказала "РГ" директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова.

Первая автоматическая станция контроля за загрязнениями в воздухе была установлена в районе Очаково-Матвеевское в 2016 году в ответ на жалобы жителей на неприятный запах. Ее поставили во дворе одного из жилых домов, расположенных вблизи промзоны. "Станция помогает выявлять и оперативно вычислять загрязнителей воздуха, - рассказала Захарова. - Данные о выявленных превышениях направляются в надзорные органы, часто указываем потенциальный источник загрязнения. Дальше надзорный орган принимает решение о проверке предприятия, к выявленному нарушителю применяют меры воздействия. За четыре года такой совместной работы экологов и надзорных органов видно улучшение экологической обстановки в районе. Так с 6 октября этого года станция на Очаковском шоссе перестала фиксировать разовые случаи превышения нормативов по загрязняющим веществам в воздухе".

Эта станция продолжит работать, а в помощь ей в минувшую среду запустили новую станцию. Стоит она примерно в 1,5 км от первой, в густонаселенном жилом массиве на улице Веерная, 3. Место для ее установки выбрали не случайно: здесь типичный район застройки конца 1970-х - начала 1980-х годов, детские площадки и небольшой парк, где многие местные жители проводят досуг. Станция поможет оценить уровень загрязнения воздуха в жилых кварталах района, его воздействие на здоровье. Выглядит новая автоматическая станция как небольшая будка на колесах. Внутри установлено компьютерное оборудование, сверху - датчики, измеряющие основные загрязняющие вещества, характерные для городской территории: диоксид и оксид азота, взвешенные частицы РМ10. К слову, когда тестировали станцию, эксперты обнаружили, что атмосферный воздух здесь чище на 10%, чем в домах, прилегающих к промзоне. Впрочем, теперь данные с этой станции, как и с аналогичных 56 станций, в режиме онлайн на сайте Мосэкомониторинга может увидеть любой желающий.

По данным учреждения, помимо Очаково, в ближайшее время еще в двух районах появятся такие станции: в Некрасовке и в Западном Дегунино. А в рамках соглашения с Московской областью, столица установит 15 станций для контроля за влиянием областных предприятий на воздух в Москве. Как заметила Захарова, ни одно обращение жителя на неприятный запах не остается в городе без внимания. Там, где нельзя поставить станцию, используют передвижную лабораторию.

Как отмечают специалисты, в целом состояние воздуха в столице за последние 10 лет улучшилось: содержание оксида углерода снижено в 2,3 раза, оксида азота - 2,2 раза, диоксида в 1,5 раза, мелких взвешенных частиц в 1,4 раза. Связано это с изменением транспортной политики города: переходом на более экологически чистый общественный транспорт. Да и звонков от жителей с жалобами на "ароматы" стало меньше: в день не более 50 звонков.

Кстати, пожаловаться можно по телефону Единой справочной правительства Москвы 8(495) 777-77-77 или по телефону Мосэкомониторинга 8(495) 691 -93-92. Оценить качество городского воздуха можно здесь.