Новый павильон и мост в Московском зоопарке достроят в 2021 году

Московский зоопарк обретет сразу несколько новых объектов: павильон "Ластоногие", пешеходный мост и дополнительный вход в зверинец со стороны станции метро "Баррикадная". Достроить их планируют уже в следующем году, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Трехэтажный комплекс для ластоногих, по его словам, нужен для научных исследований и содержания уникальных водных животных. В их числе - северные морские котики и серые тюлени. В доме для животных создадут условия, максимально приближенные к естественным. В здании появятся два больших и три малых бассейна, экспозиционная галерея, зона для посетителей, а также отделения для водолазов. Откроют и кухню для приготовления корма животным. "Основные работы проведены, залита плита, - рассказал Загрутдинов. - Теперь приступаем к возведению основных конструкций". Здание, как ожидается, будет открыто к середине 2021 года - к Всемирной конференции зоопарков и аквариумов, которая пройдет в Москве.

К этому времени строители намерены возвести и новый пешеходный мост, который свяжет старую и новую части зоопарка. Он строится с западной стороны от существующего, где посетителям давно тесно. Новый переход будет вдвое шире - не четыре, а девять метров. Для маломобильных граждан и мам с колясками обустроят пандусы. Мост, заметил глава департамента, своим внешним видом будет напоминать закручивающуюся морскую волну. Такой эффект создадут легкие декоративные конструкции из алюминиевых сплавов.

Параллельно в зоопарке строится еще один вход - он появится в нескольких метрах от станции метро "Баррикадная" и, по задумке проектировщиков, разгрузит основную входную группу.