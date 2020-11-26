Прокуратура проконтролирует расследование ножевого ранения ребенка в Подольске

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным противоправные действия в отношении приемного ребёнка совершил мужчина, проживающий в квартире местной жительницы - опекуна ребенка. По имеющейся информации, вечером 25 ноября 2020 года сожитель дочери опекунши нанес мальчику побои и ножевые ранения.

Как отметили в надзорном ведомстве во время прокурорской проверки, будут установлены причины и условия произошедшего. А также, дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики на предмет исполнения законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в областном главке СК сообщили, что 25 ноября в больницу Подольска был доставлен девятилетний мальчик с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спиты . Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.