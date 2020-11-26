Рассекречены новые документы о казнях советских граждан времен ВОВ

Данные собирали контрразведчики в 1943 году после освобождения Красной армией Орловской области.
"Заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других комендатур, с помощью которых учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей. Особо зверская карательная политика проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области", - приводит РИА Новости данные из спецзаписки начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943.
В Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания". Во главе стоял некто Гетман, отряд был создан в июне 1942 года. В его ряды брали враждебно настроенных по отношению к советской власти лиц, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи. В "Украинской компании" состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти".
"С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму", - отмечал Митрофанов.
Собранные материалы по "Украинской компании" были направлены в Москву начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктору Абакумову. Оперативниками было установлено, что карательный отряд под видом борьбы с партизанами "проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов.
"Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер СМЕРШа о произошедшем в деревне Узкая.
В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова. "Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Для расстрела собрали несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков. Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму.
Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Беседу провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов. Голованова рассказала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района.
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