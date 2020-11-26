Рассекречены новые документы о казнях советских граждан времен ВОВ

В оккупированной Орловской области гитлеровские пособники из числа предателей советского народа массово казнили мирных жителей. Об этом говорят рассекреченные материалы, предоставленные Управлением ФСБ по Омской области, где хранятся архивные документы военной контрразведки СМЕРШ.

Данные собирали контрразведчики в 1943 году после освобождения Красной армией Орловской области.

"Заняв районы Орловской области, гитлеровцы создали там широкую сеть карательных отрядов, жандармских, полицейских и других комендатур, с помощью которых учиняли репрессии и массовые злодеяния в отношении мирных жителей. Особо зверская карательная политика проводилась в населенных пунктах Знаменского района Орловской области", - приводит РИА Новости данные из спецзаписки начальника СМЕРШ 11-й гвардейской армии гвардии полковника Николая Митрофанова начальнику управления СМЕРШ Западного фронта генерал-лейтенанту Павлу Зеленину в августе 1943.

В Знаменском районе военные преступления совершал карательный отряд под названием "Украинская компания". Во главе стоял некто Гетман, отряд был создан в июне 1942 года. В его ряды брали враждебно настроенных по отношению к советской власти лиц, которым давалось неограниченное право производить расстрелы и грабежи. В "Украинской компании" состояло 50 человек, в том числе пять немецких солдат и три офицера, надзиравших за членами этой "бригады смерти".

"С целью наиболее эффективного использования отряда немцы разжигали чувство ненависти карателей к народу, призывая их быть беспощадными к непокорным фашизму", - отмечал Митрофанов.

Собранные материалы по "Украинской компании" были направлены в Москву начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктору Абакумову. Оперативниками было установлено, что карательный отряд под видом борьбы с партизанами "проводил массовое уничтожение русского народа". Убивали тех, кто в силу возраста или болезней не могли быть использованы немцами в качестве рабов.

"Старухи обвиняются в том, что они готовят сухари для партизан, а старики знают, но не выдают партизан. Дети виновны в том, что они дети. Людям связали руки, повели к яме и расстреляли", - писал офицер СМЕРШа о произошедшем в деревне Узкая.

В записке приведены показания еще одного свидетеля зверств карателей, Трофима Фролова. "Чтобы скрыть предателей народа, Гетман объяснил, что к нему якобы поступил захваченный в лесу у партизан дневник, в котором перечислены имена жителей деревни Пешково, имевшие связь с партизанами", - вспоминал Фролов. По его словам, Гетман начал вызывать по списку жителей, которые якобы сотрудничали с партизанами, и требовал признаться в этом. Для расстрела собрали несколько семей, всего 26 человек - от маленьких детей до стариков. Как вспоминал Фролов, когда начали забрасывать могилы землей, один грудной ребенок все еще был жив и изредка вскрикивал, но каратели сбросили его в яму.

Еще одним доказательством изуверств "Украинской компании" стали слова уроженки Пешково Екатерины Головановой, приведенные в протоколе ее допроса как свидетельницы. Беседу провел в июле 1943 года помощник военного прокурора 16-й армии гвардии майор юстиции Моханов. Голованова рассказала, что отряд Гетмана в июле 1942 года расстрелял 28 мирных жителей деревни Сенки, в числе которых было много детей и женщин. Аналогичные зверства к беззащитным жителям применяли каратели в других деревнях и селах Знаменского района.

Российские правоохранительные органы, поисковики и историки за последнее время провели большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.

На состоявшемся в Москве международном форуме "Уроки Нюрнберга" глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин напомнил, что политика нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны к населению СССР была геноцидом. При этом абсолютное большинство советских потерь пришлось на мирное население.