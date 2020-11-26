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Рубрика: Общество

Сервисы ИИ в Москве будут обрабатывать исследования по 10 направлениям

Текст: Любовь Проценко
Искусственный интеллект в Москве будет обрабатывать исследования по 10 направлениям. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с разработчиками сервисов искусственного интеллекта и представителями ИТ-компаний.

- В 2019 году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы удовлетворены полученными результатами и хотим расширить рамки эксперимента. Уже в 2021 году количество видов исследований, которые охватит эксперимент, будет увеличено до 10. Мы прорабатываем ряд новых направлений автоматизированной обработки исследований, среди которых: магнитно-резонансная и компьютерная томографии головного мозга, рентген опорно-двигательного аппарата и органов брюшной полости и другие, - рассказала она.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Ракова отметила, что Москва полностью готова к внедрению новых решений, поскольку вся необходимая инфраструктура в городе уже создана.

Сейчас в рамках проекта сервисы ИИ интегрируются в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС (ЕРИС) и выполняют анализ 4 видов лучевых исследований: компьютерная томография, маммография, рентгенодиагностика и флюорография. Эти исследования применяются для диагностики рака легкого, пневмонии и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.

Согласно первым результатам эксперимента, использование алгоритмов искусственного интеллекта повышает качество и скорость диагностики, а также помогает врачам не пропустить патологии в большом потоке исследований и выявлять группы пациентов с высоким риском развития заболеваний.

Опираясь на лучшие зарубежные практики и собственные разработки, направления эксперимента могут быть расширены и начнут применяться в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы искусственного интеллекта умеют распознавать на магнитно-резонансных изображениях признаки рассеянного склероза, а в будущем их можно будет использовать и для обнаружения острого мозгового кровоизлияния и других патологий.

"В настоящее время сервисы искусственного интеллекта обрабатывают самые часто проводимые исследования. "Цифровой помощник″ врача помогает снизить нагрузку на специалиста, а также уменьшить риски пропуска патологий при увеличенном потоке пациентов. Сервисы в первую очередь помогают начинающим специалистам, но также обеспечивают поддержку и опытным врачам. Стало понятно, что нужна функция приоритизации исследований с патологиями, а также включение шаблонов врачебных заключений", - подчеркнул главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Напомним, эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения был инициирован правительством Москвы в конце 2019 года. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.

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