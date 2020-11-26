Синоптики рассказали, когда Москву покинут ледяные дожди

Борьба осени и зимы в Москве продлится до конца ноября, поэтому из-за перепадов температур вновь возможны ледяные дожди.

Как сообщает центр погоды "Фобос", 26 ноября показания термометров уйдут в плюс. Не исключено, что после 15.00 выпадут замерзающие осадки.

В ближайшие дни ожидается в основном плюсовая температура - от 1 до 3 градусов. И только 29 ноября возможно небольшое похолодание - днем термометры покажут до -2. При этом ледяных дождей синоптики уже не обещают. По их прогнозам, осадки уйдут в восточную половину Русской равнины.