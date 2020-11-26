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26.11.2020 18:12
Рубрика: Общество

Снежный покров в столице может образоваться к 1 декабря

Текст: Ирина Огилько

Температура воздуха в столице в ближайшие дни не будет способствовать таянию снега, поэтому выпавший в четверг и пятницу снег может пролежать до начала зимы. Об этом заявила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

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Как рассказала метеоролог, небольшие снежные заряды возможны в конце ноября и в начале декабря. Температурный фон в ночные и дневные часы - около нуля градусов.

"Надеемся, что к 1 декабря хоть какой-то снежный покров в Москве сформируется, как это обычно бывает в начале зимы, - рассказала "РГ" Позднякова. - Однако в первой декаде возможны небольшие оттепели. Так что не исключено, что выпавший в ближайшие дни снег с дождем может растаять.

Она напомнила, что в прошлом году в столице снежный покров формировался несколько раз за зиму из-за частых оттепелей. И по долгосрочному прогнозу, наступающая зима будет теплее обычной, но холоднее аномальной прошлогодней зимы.

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