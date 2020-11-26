Собянин назвал процент госпитализированных больных в реанимациях

Система здравоохранения Москвы справляется с высокой нагрузкой, вызванной коронавирусом, но ситуация день ото дня становится напряженнее. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, как и было, порядка 10-11% в реанимациях от всего количество госпитализируемых. Так эта цифра и остается, практически процент в процент. Поэтому говорить о том, что коронавирус стал менее коварным и более безопасным, нельзя", - подчеркнул градоначальник.

При этом, отметил он, "закрывать" город или отдельные отрасли экономики в Москве не планируется - существующие ограничения позволяют контролировать ситуацию. А динамика заболеваемости COVID-19 на прошедшей неделе все же не была драматичной, отметил мэр в эфире телеканала "Россия-24".