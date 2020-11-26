Собянин: Иммунитетом к коронавирусу обладает около половины жителей Москвы

По его словам, популяционный иммунитет, о котором так много говорят ученые и специалисты, имеется примерно у половины населения Москвы. Это подтверждают проведенные исследования. Именно столько людей в той или иной степени защищены от вируса, отметил Собянин. При этом он подчеркнул: гарантий, что не будет повторного заражения, никто не дает.

По словам Собянина, важнейшим элементом борьбы с вирусом по-прежнему остается вакцинация населения.