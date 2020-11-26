Собянин заявил об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

"Исследование по поручению института имени Гамалеи, привили уже больше 20 тысяч человек​​​. Они все прошли эти испытания, чувствуют себя хорошо", - отметил глава города.

Таким образом, добавил Собянин, можно готовить запуск вакцины к применению в промышленном масштабе. Для вакцинации от COVID-19 будет развернуто 300 пунктов.