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26.11.2020 / 18:54
Текст: Сергей Бабкин

Собянин заявил об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Уже больше 20 тысяч добровольцев привились вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Исследование по поручению института имени Гамалеи, привили уже больше 20 тысяч человек​​​. Они все прошли эти испытания, чувствуют себя хорошо", - отметил глава города.

Таким образом, добавил Собянин, можно готовить запуск вакцины к применению в промышленном масштабе. Для вакцинации от COVID-19 будет развернуто 300 пунктов.

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