26.11.2020 / 18:54
Собянин заявил об успешных испытаниях вакцины от коронавируса
Уже больше 20 тысяч добровольцев привились вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Исследование по поручению института имени Гамалеи, привили уже больше 20 тысяч человек. Они все прошли эти испытания, чувствуют себя хорошо", - отметил глава города.
Таким образом, добавил Собянин, можно готовить запуск вакцины к применению в промышленном масштабе. Для вакцинации от COVID-19 будет развернуто 300 пунктов.