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Рубрика: Происшествия

Чужое золото

Украинский экс-депутат задержан в Москве
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Бывшего депутата Одесского горсовета, бывшего члена Партии регионов Украины Олега Маркова обвиняют в двух преступлениях - в незаконном перемещении через границу РФ культурных ценностей в крупном размере и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Хорошевский суд Москвы арестовал его на два месяца по подозрению в контрабанде изделий из золота, представляющих историческую ценность.

Подоплека дела такова. Собеседники "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что Марков каким-то образом достал у "черных копателей" золотые ожерелья и тесьму с подвесками в виде цветов и амфор. Эксперты считают, что эти изделия являются предметами археологии, датированными 330-300 годами до Рождества Христова. Нашли их предположительно в скифских курганах Северного Причерноморья - в Николаевской, Запорожской или Одесской областях Украины. Марков организовал нелегальную перевозку скифского золота в Россию и решил продать его за 2 миллиона евро. Однако попал в поле зрение спецслужб. Оперативную разработку вели сотрудники службы по ЦАО УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности линейного отдела МВД России по станции Москва-Белорусская.

В филиале одного из столичных банков Олег Марков обменял золотые предметы на муляж, имитирующий пакет с деньгами, и был задержан с поличным.

А позже при обыске квартиры у него нашли незаконно хранящийся пистолет Макарова с магазином, в котором находились боевые патроны. Эксперты уже признали оружие и боеприпасы пригодными для стрельбы.

Пограничники смогут расследовать дела о контрабанде валюты и сигарет
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