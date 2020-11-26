Тамбовский пороховой завод наладил выпуск нитриловых перчаток

Из-за пандемии спрос на резиновые средства защиты значительно вырос и привел к дефициту. Восполнить его намерен Тамбовский пороховой завод в Котовске. Здесь будут производить из отечественного сырья более полумиллиарда перчаток в год - латексных, неопреновых и нитриловых.

- В проекте учтены принципы бережливого производства и современных доступных технологий. Расширение линейки продукции послужит дальнейшему развитию предприятия, - подчеркнул на онлайн-запуске проекта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Тамбовский завод заказал восемь автономных линий оборудования, чтобы иметь возможность выпускать перчатки круглосуточно, без остановок на ремонт или обслуживание техники.

Оборонное предприятие работает уже 105 лет. Помимо пироксилиновых порохов здесь производят коллоксилин для отделочных материалов, лаки и эмали, а также знаменитую куклу-неваляшку.