Учеников 1-5 классов в Москве не будут отправлять на дистанционку

Переводить учащихся 1-5 классов на дистанционное обучение в Москве не собираются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ученики 1-5 классов продолжают учиться очно: риск заразиться ковидом у младших детей меньше, нежели у старших. К тому же за младшеклассниками нужно присматривать, потому дома их просто так не оставишь, говорит Собянин. Тем не менее 45 тысяч детей сегодня учатся дистанционно, поскольку у их сверстников нашли вирус. Еще 10 тысяч детей обучаются дома, так как этого пожелали их родители.

- Часть родителей просят перевести на дистанционку с 1 по 5 класс, а часть родителей школьников с 6 по 11 класс, наоборот, перевести в офлайн. Это относительно небольшие группы. Но есть разные мнения, высказывают свои пожелания, - рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр напомнил, что родители школьников вправе провести собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение. Решение принимается большинством голосов.

Напомним, учащиеся 6-11 классов в Москве пока продолжают учебу в дистанционном формате.