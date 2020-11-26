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26.11.2020 12:08

В юбилейный год НВ АЭС выработает более 26 млрд кВтч электроэнергии

К концу 2020 года Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) планирует выработать более 26 млрд кВтч электроэнергии и выполнить годовое задание Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС РФ). Сейчас атомная электростанция уже выработала 23,6 млрд кВтч. Об этом на пресс-конференции с региональными СМИ сообщил директор НВ АЭС Владимир Поваров.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Этот год для НВ АЭС прошел под знаком 75-летия атомной промышленности. К юбилею нововоронежские атомщики выпустили книгу "Системы безопасности АЭС-2006". В ней собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения "3+". Книга написана простым и понятным языком и представляет большую пользу для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации "Росатом" по строительству АЭС с ВВЭР-1200.

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции руководство Нововоронежской АЭС сделало все возможное для обеспечения безопасности своих работников. Оперативный персонал блочных щитов и блочных пунктов управления находится в изоляции в санатории-профилактории "Энергетик" НВ АЭС.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС названы имена молодых лидеров

На базе Клинической больницы №33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна "Росэнергоатом" и Нововоронежской АЭС заработала новая ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда (60 коек) для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин скорой помощи.

В течение 2020 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области продолжилось строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном "АтомАрена". Ввод обьекта в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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