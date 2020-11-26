В Ивановской области создадут инновационный энергетический кластер

Власти региона совместно с Минэнерго и ПАО "Россети" до 4 декабря разработают и представят в федеральное правительство пакет предложений по созданию энергетического кластера при ИГЭУ. Проект предполагает также открытие современного испытательного центра инновационного оборудования.
Об идее создания на базе Ивановского энергетического университета научно-технологической долины перспективных разработок в сфере электроэнергетики впервые рассказал Станислав Воскресенский в сентябре на расширенном заседании Ивановской областной думы.
- Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием. Это фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности, - отметил губернатор.
По его мнению, регион может стать центром для страны по этим компетенциям. Кластер будет способствовать появлению новых предприятий электроэнергетики и рабочих мест, в том числе для жителей Ивановской области.