В Калуге открылся туристический форум

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в работе туристического форума, организованного городской управой и министерством экономического развития Калужской области.

На форум приглашены известные журналисты, дизайнеры, эксперты в области туризма, тревел-блогеры, руководители музеев, известные туроператоры ЦФО, представители гостиничного и ресторанного бизнеса.

Обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, способы привлечения туристических потоков, создания туристических продуктов и брендов, повышения туристической привлекательности и конкурентоспособности городов.

Приветствуя собравшихся, Юрий Моисеев сказал: "Калуга очень красивый город, хотелось бы, чтобы наше мнение могли разделить как можно большее количество людей не только из нашей страны, но из-за рубежа. Специфика времени такова, что сама жизнь предлагает нашим согражданам посмотреть на свою страну, посетить соседние регионы, познакомиться с памятниками архитектуры и природы".

Глава города отметил, что Калужская область уникальна богатой историей, сохранившимися памятниками архитектуры, особыми местами, в которых действительно хочется побывать. Калуга ассоциируется с космонавтикой, здесь жил и работал К.Э.Циолковский. В этом году она станет Новогодней столицей, в следующем - калужане отметят 60-летний юбилей полета в космос и 650-летие города.

"Мне бы хотелось, чтобы Калуга стала привлекательной для туристов. Здесь есть что посмотреть. Нам есть чем поделиться. Уверен, приехавшим в наш город будет не только интересно, но и комфортно", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления оценил VR-фильм "Полет над Калугой", также участников ждали круглые столы, пленарные заседания, посещение выставки-ярмарки "Калужское гостеприимство" и панельная сессия в музее "Бузееон".