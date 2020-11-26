В Москве 26 ноября может выпасть до двух сантиметров снега

В столичном регионе в четверг, 26 ноября, может выпасть до 2 см снега. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, пришедший с запада атмосферный фронт уже засыпал снегом территории "новой" Москвы и западную часть города. Однако по мере продвижения снежного фронта на восток, количество осадков будет идти на убыль. И в районе метеостанции ВДНХ, по данным которой ведут наблюдения за погодой в городе, может выпасть не более 2 см снега. Как отмечают метеорологи, четверг станет самым снежным днем недели.

Кстати, российские метеорологи выступили против присваивания имен циклонам в России из-за их неоднозначного поведения. Как сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, на территории нашей страны происходит сложное взаимодействие циклонов, так как они могут объединяться или разделяться. В России пытались разработать какие-то правила для присвоения им имен, но эта идея претерпела неудачу. Шторма, тайфуны, как в Британии или в тропических странах, для России редки.