В Москве неизвестный пытался украл собаку бойцовской породы

В Москве неизвестный попытался украсть собаку. Владельцы пса по кличке Валли оставили его возле продуктового магазина на Рассказовской улице, привязав к перилам.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, когда хозяин вместе с женой и сыном вышли из магазина, собаки на месте не оказалось. Они обратились в полицию. В результате оперативных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Внуково задержали мужчину, подозреваемого в краже животного. Им оказался ранее судимый житель Московской области. Он пояснил, что увидел привязанную собаку около магазина и решил забрать ее себе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Собака возвращена хозяевам.