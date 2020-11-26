В Москве проконтролируют наличие в аптеках лекарств от коронавируса

В Москве планируется запуск системы контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, сейчас в аптеках продаются без рецепта обычные противовирусные или антибактериальные лекарства. При этом они не предназначены для борьбы с коронавирусом. "Только врач может определить, какие лекарства необходимо принимать в ситуации, когда вы заболели ковидом. Лекарства от ковида выписываются только врачом, и они бесплатно доставляются больному", - подчеркнул глава города.

Мэр также отметил, что и обычные лекарства скупались в ажиотажном спросе, но тем не менее они в большинстве аптек сегодня присутствуют. "Мы создали систему контроля за наличием популярных лекарств. Видим по городу, что они есть, теперь выстраиваем систему, чтобы контролировать онлайн наличие этих лекарств в каждой аптеке. Эту систему мы доведем в течение недели-двух для того, чтобы она работала", - заявил Собянин.

Он добавил, что министерство промышленности и торговли РФ активно занимается выпуском дополнительных лекарств. "Я думаю, что в целом по стране дефицит лекарств будет также в течение нескольких недель ликвидирован", - отметил мэр столицы.