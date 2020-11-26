Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
26.11.2020 / 12:55
Текст: Сергей Бабкин

В Москве в "Перекрестке" выявлен очаг коронавируса

В столичном гипермаркете "Перекресток" выявлен групповой очаг коронавируса. Об этом сообщила замначальника территориального отдела Роспотребнадзора в Северо-Восточном округе Светлана Хохлова.

В санитарную службу поступила информация о том, что двое сотрудников магазина на улице Римского-Корсакова заразились коронавирусом. Более того, администрация магазина знала об этом, однако не отстранила больных от работы. У одной из заболевших в течение десяти дней даже не измеряли температуру, отметила Светлана Хохлова.

Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов

Выявили и другие нарушения. Например, неработающие рециркуляторы в рыбном цехе и пекарне. "Все это могло привести к распространению заболевания не только среди сотрудников, но и среди покупателей", - отмечают в Роспотребнадзоре. Помещения магазина опечатаны, составлен административный протокол. Установлены все, кто мог контактировать с заболевшими, им предписана изоляция. Также магазин нужно будет продезинфицировать.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях