В Подмосковье открыли доставку документов из МФЦ

МФЦ сейчас работают по предварительной записи. А это значит, что количество обслуженных посетителей стало меньше - электронная система записи имеет нормативный лимит и не пропускает "лишних" людей. И даже если каждый заявитель уложится со своим вопросом в три минуты вместо нормативных 15 и к обеду поток записанных иссякнет, посетителей без записи вряд ли примут - это уже нарушение санитарных норм, предписывающих МФЦ пока работать по спискам. Но как же неприятно обнаружить, что нужная услуга будет доступна лишь к середине декабря, потому что раньше нет записи. А если нужно оформить, к примеру, материальную помощь на погребение? Или срочно получить документ, необходимый для сделок с недвижимостью?
В общем, власти подумали и разделили посетителей центров на тех, кому личные визиты необходимы, и тех, кто вполне может без них обойтись. К последним относятся почти все, кто приходит за готовыми документами. Они теперь могут оформить на сайте МФЦ курьерскую доставку и получить документы в течение двух дней после того, как они будут готовы. "Мы протестировали услугу сначала в 7 муниципалитетах, сейчас добавили еще 40. К началу декабря сервис станет доступным для жителей всех без исключения городов Подмосковья", - говорит министр госуправления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.
Получить с курьером можно практически все документы, за исключением тех, за вручение которых гражданин должен расписаться в присутствии сотрудника МФЦ. К таким, например, относятся паспорта, водительские удостоверения, сертификаты на материнский капитал, социальные карты. Не получится без визита в МФЦ и поставить человека на регистрационный учет - сотрудники центра должны убедиться в том, что регистрируется именно тот гражданин, чьи данные указаны в документах.
Услуга платная - 350 рублей за один пакет документов. Но курьеры едут в любую точку Московской области и это немаловажно. Потому что есть населенные пункты, где дорога до МФЦ и обратно человеку без льгот будет стоить столько же, если не дороже. Но даже если на курьерскую доставку перейдут только юридические лица, для которых зачастую время важнее денег, в списках посетителей многофункциональных центров станет гораздо свободнее.
К слову, курьерская доставка документов - не первая попытка облегчить жителям Подмосковья получение услуг в пандемию. В Мытищах, к примеру, оборудовали передвижной офис МФЦ, переоборудовав для этого микроавтобус. Его оснастили всем необходимым - компьютером, принтером, кассовым аппаратом.