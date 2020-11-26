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Рубрика: Власть

Кому везет

В Подмосковье открыли доставку документов из МФЦ
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 268(8322)
Жителям Подмосковья готовые документы из МФЦ начали доставлять на дом. Таким образом многофункциональные центры стараются уберечь посетителей от лишних контактов во время пандемии без потери должного качества собственной деятельности.

МФЦ сейчас работают по предварительной записи. А это значит, что количество обслуженных посетителей стало меньше - электронная система записи имеет нормативный лимит и не пропускает "лишних" людей. И даже если каждый заявитель уложится со своим вопросом в три минуты вместо нормативных 15 и к обеду поток записанных иссякнет, посетителей без записи вряд ли примут - это уже нарушение санитарных норм, предписывающих МФЦ пока работать по спискам. Но как же неприятно обнаружить, что нужная услуга будет доступна лишь к середине декабря, потому что раньше нет записи. А если нужно оформить, к примеру, материальную помощь на погребение? Или срочно получить документ, необходимый для сделок с недвижимостью?

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В общем, власти подумали и разделили посетителей центров на тех, кому личные визиты необходимы, и тех, кто вполне может без них обойтись. К последним относятся почти все, кто приходит за готовыми документами. Они теперь могут оформить на сайте МФЦ курьерскую доставку и получить документы в течение двух дней после того, как они будут готовы. "Мы протестировали услугу сначала в 7 муниципалитетах, сейчас добавили еще 40. К началу декабря сервис станет доступным для жителей всех без исключения городов Подмосковья", - говорит министр госуправления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

Услуга платная - 350 рублей за один пакет бумаг

Получить с курьером можно практически все документы, за исключением тех, за вручение которых гражданин должен расписаться в присутствии сотрудника МФЦ. К таким, например, относятся паспорта, водительские удостоверения, сертификаты на материнский капитал, социальные карты. Не получится без визита в МФЦ и поставить человека на регистрационный учет - сотрудники центра должны убедиться в том, что регистрируется именно тот гражданин, чьи данные указаны в документах.

Услуга платная - 350 рублей за один пакет документов. Но курьеры едут в любую точку Московской области и это немаловажно. Потому что есть населенные пункты, где дорога до МФЦ и обратно человеку без льгот будет стоить столько же, если не дороже. Но даже если на курьерскую доставку перейдут только юридические лица, для которых зачастую время важнее денег, в списках посетителей многофункциональных центров станет гораздо свободнее.

К слову, курьерская доставка документов - не первая попытка облегчить жителям Подмосковья получение услуг в пандемию. В Мытищах, к примеру, оборудовали передвижной офис МФЦ, переоборудовав для этого микроавтобус. Его оснастили всем необходимым - компьютером, принтером, кассовым аппаратом.

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