В Подмосковье задержали водителя с 20 килограммами наркотиков

Автомобиль наркокурьера остановили для проверки документов инспекторы 5 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на 78 км автодороги М7 "Волга".

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 36-летний водитель иномарки вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины на заднем сиденье инспекторы ДПС обнаружили сумку, внутри которой находилось 40 полимерных пакетов с порошкообразным веществом.

Вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование, по результатам которого установлено, что образцы порошка являются наркотическим средством - мефедроном. Общий вес составил около 20 килограммов.

По словам водителя, он вез наркотик из Белгородской области для сбыта через тайники в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.