В Pоссии появится третий в мире инновационный центр по лечению рака печени

Успешную операцию по химиоперфузии рака печени провела в Костромском онкологическом диспансере междисциплинарная команда хирургов из Москвы, Обнинска и Костромы.

Этот метод борьбы с множественными метастазами уже известен. Однако редко применяется в современной онкологии, так как чрезвычайно сложна техника исполнения. Чтобы добиться нужного результата - уничтожения метастазов путем промывания изолированной печени высокодозным раствором химиопрепарата нужной температуры, - требуется слаженная работа врачей высочайшего класса нескольких специальностей и набора соответствующей аппаратуры.

А вот в Костромском онкологическом диспансере успешно проведены уже две такие операции. Первая - в июне. Вторая - 14 ноября нынешнего года. И сделала это команда хирургов Национального медицинского исследовательского центра радиологии во главе с академиком РАН Андреем Каприным. Операция длилась шесть часов. Пациентка Наталья Васильевна со вторичной опухолью печени вместе с врачами, которым она бесстрашно доверила свою судьбу, отлично справились с задачей. Ее уже перевели в обычную палату, все анализы в норме. Наталье Васильевне исполнился 71 год, и она по праву считает его своим вторым днем рождения.

- Пятнадцать лет назад у меня удалили опухоль на глазу. И вроде все было нормально, - рассказывает она. - Но в последнее время я стала быстро худеть. Врачи провели диагностику, и... метастазы в печени. Я знаю, что подобные операции делают редко, но согласилась, не раздумывая. Жалею, что не проверялась регулярно: нашли бы проблему раньше.

Увы, обнаруженный процесс оказался столь запущенным, что ни хирургическая операция, ни стандартная химиотерапия не помогли бы. Консилиум под руководством главного врача диспансера и главного онколога Костромской области Владимира Унгуряна предложил пойти на риск.

- Нас вдохновлял хороший результат с первой операцией подобного типа, - поделился он, - которую мы провели этим летом. Мы попросили поддержки у главного онколога Минздрава России академика Андрея Каприна, который тут же откликнулся и приехал со своими специалистами.

Консилиум специалистов предложил ради спасения пациентки пойти на риск

- Такие операции проводят очень редко, - подчеркнул Андрей Дмитриевич. - Всего в двух клиниках - в США и Германии. Мы решили, что третьим центром должна стать Кострома. Проблемы первичного рака и метастазов печени сейчас пытаются решить во многих онкологических центрах. Эта ситуация плохо поддается лечению. И каждый способ спасти пациента будет востребован не только у нас в стране. В Костромском онкологическом диспансере есть для этого все условия: молодая амбициозная команда, поддержка губернатора, профессиональное понимание федерального референсного центра - НМИЦ радиологии, который мне доверена честь возглавлять.

"РГ" поздравляет Наталью Васильевну с днем рождения. Желаем ей скорейшего возвращения домой.