В школах Воронежской области внедряют новые технологии образования

Современную и безопасную среду для обучения создают для юных воронежцев. Ребята, растущие с гаджетами в руках, будут получать прочные знания в необычной для их родителей (не говоря уже о бабушках и дедушках) форме. Как переводят в "цифру" воронежские школы, рассказали в правительстве области.

Знания в "Кубе"

Основные новации в сфере среднего образования сегодня связаны с двумя федеральными проектами: "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа".

Первый направлен на то, чтобы к 2024 году каждый ученик мог выбирать индивидуальную траекторию обучения и знакомиться с передовыми технологиями, а педагоги - непрерывно повышать уровень мастерства онлайн. На реализацию этого проекта в Воронежской области выделено 226,9 миллиона рублей. Почти вся сумма - 222,4 миллиона - поступила из федерального бюджета.

Для внедрения цифровой образовательной среды закуплено высокотехнологичное оборудование. Часть его уже установлена в школах, остальное поступит в конце ноября.

На базе Воронежского авиационного техникума имени В. Чкалова создан "IT-куб". Каждый год в этом центре будут получать базовые знания по профессиям в сфере информационных технологий свыше 400 школьников, отметил губернатор Александр Гусев.

В рамках нацпроекта "Образование" в этом году открылась средняя школа на 1100 мест в селе Ямном

Также в рамках цифровизации школ планируется автоматизировать документооборот, избавив педагогов от рутинной бумажной работы. Стоит отметить, что работа в этом направлении идет в Воронежской области уже пять лет. На сегодня 406 школ отказались от ведения бумажных журналов, сделав образовательный процесс прозрачным для родителей и уменьшив объем отчетности.

Второй знаковый проект - "Современная школа" - подразумевает внедрение новых методов обучения, способных повысить мотивацию ребят к занятиям. Особое внимание уделено предмету "Технология", который пришел на смену урокам труда. Вместо шитья фартуков и выпиливания лобзиком детям XXI века доступны гончарное дело, робототехника, проектирование в 3D и трехмерная печать на специальном принтере.

На мероприятия "Современной школы" Воронежская область до конца года потратит 533 миллиона рублей, в том числе 461 - из федеральной казны. Это позволит обновить оборудование, в том числе для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья, расширить спектр дополнительного образования.

Попасть в "Точку"

Так, в конце сентября на базе школ в районах области открылось 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В них будет заниматься свыше 22 тысяч учеников. Еще 63 таких центра действует в регионе с прошлого года. Здесь школьники на самом современном оборудовании изучают такие предметы, как технология, информатика и основы безопасности жизнедеятельности, занимаются в кружках по интересам.

Благодаря "Точкам роста" воронежские школьники, в том числе сельские, смогли провести летние каникулы 2020 года интересно и с пользой даже в условиях антивирусных ограничений. На базе центров устроили онлайн-лагеря и онлайн-кружки, проводили дистанционные шахматные туры.

Оснащение каждой "Точки роста" обходится примерно в миллион рублей. Основные расход несет бюджет государства. Со своей стороны Воронежская область в 2020-м потратила на создание новых пришкольных центров только 938 тысяч рублей, но дополнительно перечислила им 600 тысяч на покупку мебели.

Также в рамках нацпроекта "Образование" в этом году открылась средняя школа на 1100 мест в селе Ямном. Население Рамонского района растет, детей много. Уже к 1 сентября в новой СОШ было более 760 учеников. Стоимость строительства с учетом покупки оборудования превысила 906 миллионов рублей. Внутри сделаны большой актовый и конференц-зал, библиотечный блок и зона 3D-визуализации, несколько спортивных залов. На пришкольной территории - футбольное поле и беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, толкания ядра и сдачи норм ГТО.

- Непростым выдалось окончание предыдущего учебного года, но я уверен, что сложности и непривычная обстановка, с которой мы столкнулись, дадут вам новые силы и желание учиться и учить. Новая школа позволит сделать этот процесс комфортным, радостным, успешным для детей и педагогов, потому что она современна и хорошо оснащена. И я уверен, что наши дети сумеют в ней самореализоваться, - напутствовал яменцев Александр Гусев.

Включиться в Сеть

Эпидемия подстегнула цифровизацию во многих сферах экономики и жизни. Школы не стали исключением. Компьютеры и качественный доступ в интернет здесь стали нужны как никогда.

К сентябрю 105 школ Воронежской области получили технику для педагогов, а также ноутбуки для учеников. Теперь во всех общеобразовательных учреждениях региона у учителей есть автоматизированные рабочие места. Свыше 90 процентов школ подключено к интернету по оптико-волоконным каналам, остальные - по радиорелейным каналам связи с гарантированной полосой пропускания.

- Только за лето 2020 года широкополосный доступ в Сеть с гарантированным трафиком и скоростью соединения не менее 50 Мб/с предоставлен 494 образовательным организациям, расположенным в сельской местности и поселках городского типа. Еще 279 городских школ обеспеченны интернетом на скорости в диапазоне 90-100 Мб/c. Все без исключения общеобразовательные организации подключены к системам организации дистанционного обучения и видео-конференц-связи, - сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Новые возможности позволяют организовывать качественное дистанционное обучение в разных формах, расширять доступность образовательных программ для детей из сельской местности.

Кроме того, регион в пилотном режиме подключился к школьной цифровой платформе, где идет апробация персонифицированной модели обучения. Первые 25 воронежских школ при поддержке Сбербанка получили доступ к платформе в апреле 2020 года. С сентября 2020 года в проекте участвует более четырех тысяч учеников пятых - восьмых классов из 121 школы. В рамках благотворительной акции банк передал региону 1285 образовательных комплектов SmartBox с доступом на школьную цифровую платформу. Технику получили дети, у которых дома не было своего компьютера.

Тем временем

В Воронеже построят "цифровую" школу. Новый образовательный центр появится в районе "Яблоневых садов" (Московский проспект, 142в). Благодаря сотрудничеству департаментов образования и цифрового развития региона с ПАО "Ростелеком" в нем будет изначально учтено все, что требуется для организации современного образовательного процесса. В проект входит школа на 2860 мест и детский сад на 600 малышей. Строительство начнется в 2021 году и должно завершиться в 2022-м.

Прямая речь

Денис Плотников, директор Центра цифровой трансформации "Института регионального развития имени Н. Бунакова":

- Цифровая трансформация школ - не просто насыщение их компьютерами и другими гаджетами. В первую очередь это внедрение принципиально новых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ данных и интернет вещей) и как следствие - глубокое преобразование образовательных услуг, структуры школы, стратегии ее развития, работы с детьми и родителями. Классно-урочная система уступит место более гибкой, свободной и индивидуализированной форме обучения, основанной на умении находить информацию и работать с ней. Учитель перестал быть основным источником знаний. Но он по-прежнему нужен детям. И важно, чтобы он понимал, как использовать современные технологии, чтобы повысить качество образования ребенка, научить его ориентироваться в огромном информационном поле. Когда пытаешься представить, как будет выглядеть типичный урок в "цифровой" школе, воображение рисует шлемы виртуальной реальности, проекцию учителя в виде голограммы… Представляется учитель, который понимает, что такое Big Data, и с легкостью управляет "умным" образовательным пространством. Понятно, это из разряда фантастики. Но год назад мне было тяжело представить, что учителя будут массово проводить уроки в zoom. А сегодня такие уроки - реальность. И смелые фантазии могут сбыться в течение трех-пяти лет.