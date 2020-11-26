В технополисе "Москва" запустят производство вакцин от коронавируса

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" начнет работу завод компании "Р-Фарм", который будет производить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал мэра столицы. Предприятие станет дополнительной площадкой по производству вакцин от COVID-19.

- Площадка была подготовлена всего за месяц, работа шла в круглосуточном режиме, - рассказывает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Эта территория позволит дополнительно создать около 400 новых рабочих мест. Сейчас строительные работы практически завершены, скоро производитель приступит к оснащению площадки оборудованием и уже в ближайшее время вакцина будет производиться в Москве.

Выпускать здесь будут препарат "Спутник V", разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Запустить производство специалисты рассчитывают уже в январе.