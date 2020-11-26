В Воронежской области продлили льготы для сельских учителей

Компенсации расходов за наем жилья будут выплачивать педагогам, переехавшим работать в сельскую местность, до конца 2024 года. Такое решение приняли на пятом заседании Воронежской областной думы.

Механизм и условия предоставления такой льготы учителям были введены в регионе год назад. Согласно закону "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", компенсацией расходов на аренду жилья в размере до 4,5 тысячи рублей в месяц могут воспользоваться педагоги, которые работают в селах постоянно и не имеют собственного дома.

- Срок действия данной нормы истекает 31 декабря 2020 года. Но, учитывая социальную значимость такой меры поддержки, депутаты продлили ее действие на четыре года. Это решение в среднесрочной перспективе должно помочь частичному преодолению дефицита педагогов в воронежских селах, привлечь молодых перспективных преподавателей, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Как отметила председатель комитета по труду и социальной защите Людмила Ипполитова, данная льгота предоставляется исключительно за счет областного финансирования. Соответствующие расходы в полном объеме заложены в бюджет Воронежской области на 2021 год.