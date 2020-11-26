В Воронежской области упростят регистрацию новорожденных

Свидетельство о рождении ребенка с 1 июля 2021 года можно будет получить во всех МФЦ региона.

Правовую базу для этого создала областная дума на заседании 26 ноября, возложив отдельные полномочия в сфере госрегистрации актов гражданского состояния на АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

Теперь в филиалах МФЦ смогут производить регистрацию рождения (за исключением случаев, когда одновременно производится регистрация установления отцовства) и смерти. Соответствующими полномочиями МФЦ будут наделены с 1 июля 2021 года.

- В Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения составляет 100 процентов. Центры предоставляют семьям с детьми 33 услуги, но для их получения необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС за свидетельством о рождении ребенка. После вступления в силу нового закона такое свидетельство можно будет получить в ближайшем МФЦ, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

На обеспечение новой услуги в 2021-2023 годах из бюджета региона выделят около шести миллионов рублей. Кроме того, пять миллионов потратят на покупку программно-аппаратных комплексов и оборудования для организации межведомственного электронного взаимодействия. Еще почти 600 тысяч будет направлено на обучение специалистов АУ "МФЦ".