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26.11.2020 09:05

Александр Осипов обсудил в федеральных ведомствах проблемы ЖКХ края

Текст: Инесса Доценко
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и руководитель регионального минстроя Денис Удод в ходе рабочей поездки в Москву обсудили в Минстрое РФ и Фонде содействия реформированию ЖКХ проблемы жилищно-коммунального хозяйства региона.

- Мы наметили пути решения целого ряда важных задач, - подчеркнул глава региона. - В частности, речь шла о переселении наших граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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В 2021 году в Забайкалье к расселению предусмотрено 18 тысяч квадратных метров для улучшения жилищных условий 1003 семей. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 403 миллиона рублей. Учтенных аварийных квадратных метров по данным на 1 января 2017 года значится 88 тысяч, по факту же их более 700 тысяч. Поэтому региону для расселения аварийного фонда также необходимы дополнительные средства - порядка 63 миллиардов рублей. Кроме того, поднимался вопрос обеспечения жильем граждан, лишившихся своих домов в результате паводка 2018 года.

- 35 семей еще не получили жилье. Мы обратились за содействием в Минстрой России. Работа ведется. Направлено письмо о выделении средств на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, - сообщил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья Денис Удод.

В ходе встречи с руководителем Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным обсуждалось состояние коммунальной инфраструктуры Забайкальского края, ее изношенность и потребность в денежных средствах на обновление региональной системы ЖКХ. В том числе прорабатывались варианты модернизации Первомайской ТЭЦ. Также стороны уделили внимание реализации программы "Комфортная городская среда". Александр Осипов предложил провести в ее рамках реконструкцию театральной площади в Чите. Поднимался и вопрос увеличения финансирования на переселение граждан из районов Крайнего Севера.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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