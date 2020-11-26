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Способности "Нового"

Введенный в эксплуатацию современный железнодорожный парк позволит полностью загрузить мощности АО "Восточный Порт"
Текст: Вадим Иванский (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 267(8321)
АО "Восточный Порт" - крупнейшая в России специализированная стивидорная компания с высокотехнологичной перевалкой угля - ввела в работу железнодорожный парк приема груженых составов "Новый". Он построен в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги.
АО «Восточный Порт»АО «Восточный Порт»Ирина Ольховская (слева): Модернизация станции Находка-Восточная шла в рамках целевых направлений Транспортной стратегии РФ под эгидой Минтранса России. Фото: АО "Восточный Порт" АО «Восточный Порт»АО «Восточный Порт»Ирина Ольховская (слева): Модернизация станции Находка-Восточная шла в рамках целевых направлений Транспортной стратегии РФ под эгидой Минтранса России. Фото: АО "Восточный Порт"
АО «Восточный Порт»АО «Восточный Порт»Ирина Ольховская (слева): Модернизация станции Находка-Восточная шла в рамках целевых направлений Транспортной стратегии РФ под эгидой Минтранса России. Фото: АО "Восточный Порт"

Прием "Новым" первого состава с кузбасским углем и его подача для выгрузки на специализированный терминал в режиме телемоста транслировались на экран объединенного стенда управляющей компании ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь" в столичном "Гостином Дворе". Там проходил XIV международный форум "Транспорт России". Команду к запуску дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- АО "Восточный Порт" - передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий. В этом железнодорожном проекте она воплотила свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управленческих практик для достижения высоких результатов работы, - отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.

Уникальный комплексный проект по системному развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне РЖД "Восточный Порт" вел с 2012 года. Так, в 2019-м стивидор за свои средства построил на станции железнодорожный парк "Б". Пять электрифицированных железнодорожных путей общей протяженностью 7,3 километра были безвозмездно переданы на баланс ОАО "РЖД" для общего пользования всеми компаниями в промышленном кластере бухты Врангеля. Вместе с запуском парка "Новый" окончена модернизация "последней мили" Транссибирской магистрали - припортовой станции Находка-Восточная - одного из важнейших объектов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока.

- С завершением строительства на 25 миллионов тонн увеличена пропускная способность станции Находка-Восточная. Тем самым мы синхронизировали инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру и сняли ограничения на "последней миле" Транссиба, теперь она действительно "зеленая", - подчеркнула Ирина Ольховская.

"Новый" - самый современный железнодорожный парк в дальневосточном регионе. При его строительстве использовали последние технические решения. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях общей протяженностью 19 километров. Стрелочные переводы и сигналы парка оснащены микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Для бесперебойной работы при минусовых температурах они оборудованы электрообогревом. Также здесь внедрена новая технология, которая автоматически распознает номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 километров в час.

Как рассказала Ирина Ольховская, основной вехой железнодорожной модернизации стало подписание договора технического присоединения с ОАО "Российские железные дороги". Благодаря поддержке руководства РЖД проект был успешно реализован на принципах государственно-частного партнерства. Модернизация станции Находка-Восточная шла в рамках целевых направлений Транспортной стратегии РФ под эгидой Минтранса России.

- Заработавшая железнодорожная инфраструктура позволит полностью загрузить новые мощности и увеличить общий грузооборот крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО "Восточный Порт" до 55 миллионов тонн в год, а также решить проблему "узких" мест на Дальневосточной железной дороге за счет оптимизации технологии обработки подвижного состава, - сказала Ирина Ольховская, подчеркнув, что строительство новой инфраструктуры станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры и наращиванию экспортного потенциала страны поставил президент РФ.

Упомянутые новые мощности - это Третья очередь специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт", введенная в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 миллиардов рублей также реализовали без привлечения государственных средств.

В компании обращают внимание на то, что проекты АО "Восточный Порт" имеют большое значение не только для экономического, но и для социального развития ДФО. Благодаря им численность сотрудников стивидорной компании выросла с 1635 до 2300. Все они - высококвалифицированные специалисты, как того требует автоматизация комплексов в порту и на станции.

- Это рост налогов, новые рабочие места, улучшение социальной комфортной среды на Дальнем Востоке. В прошлом году налоговые отчисления АО "Восточный Порт" составили 2,7 миллиарда рублей - это серьезная цифра. В 2020-м мы уже перечислили 1,7 миллиарда рублей, из них 1,5 - в бюджеты местного уровня, - резюмировала Ирина Ольховская.

Справка

АО "Восточный Порт" отправляет на экспорт продукцию различных российских производителей. В 2019 году грузооборот терминала составил 25,51 миллиона тонн. Предприятие, оснащенное лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, стало первым угольным портом Дальнего Востока, сертифицированным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". В компании действует собственная экологическая программа стоимостью шесть миллиардов рублей.

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