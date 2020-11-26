Экс-чиновник хабаровского минстроя объявлен в международный розыск

Бывший глава КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края" объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и халатности.

В 2015 году между КГКУ и коммерческой организацией был заключен госконтракт о капитальном строительстве дамбы, которая защитила бы территорию Южного округа Хабаровска от подтопления. Подрядчик отставал от графика, а также имел дебиторскую задолженность. Несмотря на это в марте 2020 года глава КГКУ необоснованно выплатил ему деньги за выполненные работы сверх лимита, установленного условиями контракта. Тем самым был причинен ущерб бюджету региона.

В деле фигурирует еще один эпизод. С 2017 года в Комсомольске-на-Амуре в рамках плана комплексного социально-экономического развития города строился детский больничный комплекс. В июне прошлого года подрядчик приостановил стройку. По версии следствия, 48-летний глава "Службы заказчика" не законсервировал объект. Из-за его халатности часть здания оказалась под воздействием осадков и пришла в негодность. Снова пострадал бюджет Хабаровского края.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными о том, что злоумышленник находится за пределами Российской Федерации, в связи с чем он объявлен в международный розыск", - сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.