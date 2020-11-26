Козельский полигон ядохимикатов может стать причиной ЧС на Камчатке

Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН провели исследования территории Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пришли к выводу, что его ликвидацию нужно провести оперативно. В противном случае может возникнуть чрезвычайная ситуация.

- Под верхним слоем грунта толщиной в среднем два метра до глубины около восьми метров залегают ядохимикаты и пестициды. Ниже расположена третья пачка рыхлых отложений. По данным георадарной съемки, это "коренные" отложения конуса выноса Козельского вулкана, - сообщил "РГ" директор института, доктор геолого-минералогических наук Алексей Озеров.

Сейчас покрывающий могильник слой разрушается и именно это, по мнению ученых, может стать причиной ЧС. Река Мутнушка, протекающая неподалеку, прорезает себе новое русло. Подмывают почву также дожди и тающий снег. Поверхность полигона уже начала размываться, это хорошо видно на снимках местности, сделанных из космоса.

- При проектировании подобных полигонов обязательно предусматривается, чтобы его нижняя граница была изолирована мощным глинистым слоем толщиной до метра или бетонным основанием. Такого слоя под площадью Козельского не установлено, - отметил Алексей Озеров.

При проектировании явно не учли геологические особенности местности. К тому же, подобные полигоны должны создаваться всего на 20-25 лет, а Козельский просуществовал уже в два раза дольше.

- Объект был создан 40 лет назад, то есть срок его эксплуатации уже давно истек. Все данные свидетельствуют об острой необходимости его оперативной ликвидации, - подчеркнул директор института.

Напомним, что проверки на Козельском полигоне начались после того, как на берег Халактырского пляжа вынесло мертвых морских обитателей. По одной из версий причиной экологического ЧП могло стать попадание ядохимикатов в море. Но исследования показали, что вода в протекающих в районе полигона реках соответствует ГОСТу "вода питьевая".