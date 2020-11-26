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26.11.2020 05:08
Рубрика: Власть

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Молодые специалисты из местных жителей не могут получить арендное жилье в Сахалинской области
Текст: Юлия Гарднер (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 267(8321)
Молодые учителя, проживающие в Южно-Сахалинске, пожаловались на то, что остаются без положенных им по закону арендных квартир. Большинство из них вступило в программу "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" в 2016 - 2018 годах, но до сих пор ждут обещанные квадратные метры. Многие подозревают, что приоритет отдается приезжим специалистам.

Арендное жилье - это один из "козырей" региона и способ справиться с дефицитом кадров. Плата за найм в таких домах в два раза ниже рыночной. Вдобавок впоследствии квартиры можно выкупить. Претендовать на них помимо медиков и учителей могут также узкие специалисты и представители редких профессий, работники бюджетной сферы, военнослужащие, сотрудники предприятий сельского хозяйства и силовых ведомств. Однако все хорошо лишь на бумаге.

Фото: Евгений Софронеев/ТАСС
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Екатерину Серебрякову, как и многих других, включили в списки в 2016 году. Она - работник сферы дошкольного образования.

- Некоторые подали документы гораздо позже нас, но их заселили раньше! Каким образом формируется очередь, непонятно. В управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска все заявления без номеров, без очередности, лежат в одной стопке, - говорит женщина.

Она вместе с другими очередниками делала запросы в разные инстанции, чтобы узнать, каким образом движется очередь. Однако в ответ приходят отписки без конкретных ответов. Обращались в том числе к застройщику - АО "Сахалинское ипотечное агентство". Там пояснили, что распределением должны заниматься местные власти.

- После завершения строительства и сдачи арендного жилья в эксплуатацию в городе Южно-Сахалинске правительством Сахалинской области определяется количество выделяемых квартир тем или иным ведомствам, органам исполнительной власти. Затем ведомства, министерства и администрации муниципалитетов самостоятельно, исходя из потребности, направляют информацию о сотрудниках, с которыми необходимо заключить договор коммерческого найма квартиры. На основании полученных и утвержденных списков заключаются договоры сроком на 11 месяцев, - пояснили в агентстве областному отделению ОНФ, которое подключилось к решению проблемы.

Например, с 2016 года сотрудникам сферы образования региона выделили 362 квартиры, в том числе 43 - в областном центре.

Молодые учителя и врачи стоят в очереди по нескольку лет и не знают, сколько еще ждать. Прокуратура взяла на контроль обращение заявителей

Так кто же и по какому принципу распределяет заветные "квадраты"? Как значится на сайте администрации Южно-Сахалинска, специалистов включают в списки по ходатайству ведомств (минздрава, мин­обра и других). Однако мэрия лишь формирует так называемый лист ожидания, который "не является очередью на предоставление арендного жилья, и порядковый номер претенденту не присваивается".

Сами ведомства тоже ни на чем не настаивают: их дело - подать ходатайства. Поэтому десятки людей, ожидающих квартиры, находятся в недоумении.

Тем временем губернатор региона Валерий Лимаренко еще в 2019 году заявлял: "Механизм предоставления арендного жилья необходимо сделать прозрачным для людей. У врачей, учителей и других самых востребованных на Сахалине и Курилах специалистов должно быть четкое понимание: куда обращаться по квартирному вопросу, какие документы заполнять".

- Прокуратура взяла на контроль обращение заявителей, - пояснил "РГ" координатор по СМИ регионального ОНФ в Сахалинской области Денис Демин. - Скорее всего, здесь присутствует какой-то человеческий фактор, возможно, элемент коррупции. Понимаете, можно сколько угодно на эту тему фантазировать, мы точно знать не можем. Но факт в том, что молодые специалисты - а это не только учителя, но и врачи - несколько лет стоят в очереди и никто не знает, какой у них номер и сколько еще ждать. К нам поступило семь письменных обращений и еще многие звонят по телефону. В правительстве Сахалинской области так и не раскрыли механизм предоставления арендного жилья, видимо, это какая-то тайна. Конечно, прокуратура должна в дальнейшем разобраться в прозрачности схемы и дать ответ.

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