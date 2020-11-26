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Рубрика: Происшествия

Переосмыслил Гоголя

Ректор якутского вуза за счет бюджета организовал обучение "мертвых душ"
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8322)
Ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов задержан в Якутске. Ему инкриминируют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями при реализации нацпроекта "Образование".

По данным проверки, с 2016 года университет незаконно получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов. Но этих студентов, якобы принятых на бюджетные места, в природе не существовало. Возбуждено два уголовных дела по "тяжелым" статьям УК РФ: "мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения", а также "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Поскольку Иван Слепцов является депутатом Госсобрания Якутии, оба дела приняты к производству региональным следственным управлением СК России и объединены в одно.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Слепцов задержан. Готовятся материалы об избрании меры пресечения. В следственном управлении раскрыли, как расхищались бюджетные средства. Ректор вместе с другими сотрудниками вуза вносили в документы ложные сведения о студентах, которые никогда не переступали порог университета. "Мертвые души" переводились с курса на курс, но не далее четвертого. На этом рубеже их отчисляли в связи с неуспеваемостью. Такая схема позволяла отчитываться, почему деньги на обучение потрачены, а дипломы выдавать некому. А "сэкономленные" средства изымались должностными лицами из числа руководства госуниверситета. Кто был задействован в этой схеме, сейчас выясняет следствие.

Университет получил из федерального бюджета более 250 миллионов рублей для обучения 136 мнимых студентов

В 2011-2014 годах Иван Слепцов работал министром сельского хозяйства Якутии. Вуз он возглавил в 2016 году. Именно с его приходом там начались махинации с бюджетными средствами.

Эта история вызвала в республике шквал возмущения. Поступить бесплатно в сельскохозяйственный вуз - несбыточная мечта многих детей из небогатых сельских семей. Селяне нередко продают скот, чтобы обучить своих чад на платной основе. И вот, оказывается, почти полторы сотни бюджетных мест были, но использовались не для подготовки специалистов, а для отъема денег у государства.

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